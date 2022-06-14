提到《捍衛戰士》要罰錢 美國海軍航空隊是空軍最強對手

【文‧Alan Chen】

隨著《捍衛戰士》續集票房刷新紀錄，美國海空軍不約而同仿照 36 年前，再次於電影院設募兵處，但也讓許多觀眾疑惑電影飛行員究竟屬哪個軍種，海軍艦艇又為何有空軍戰鬥機？本文將介紹主角單位──美國海軍航空隊。

最早海軍航空隊是 1910 年由英國皇家海軍和法國海軍首先創立，英法當年先後設立專屬海軍的飛行學校，開始訓練飛行員起降艦艇甲板，美國海軍也在當年開始進行水上飛機和艦艇起降實驗，1912 正式成立海軍航空隊，1913 年成立陸戰隊航空隊。

雖然比美國陸軍航空隊 1907 年成立稍晚，但美國空軍一直到二次大戰結束後 1947 年才脫離陸軍成為獨立軍種，因此海軍航空隊的成軍歷史比空軍早了 35 年。

海軍航空隊是全球第四大空軍

英國國際戰略研究所（IISS）估計，美國海軍航空隊截至 2021 年共有 2,626 架飛機，僅次美國空軍 5,217 架、俄羅斯空軍近 4,000 架和中國空軍 3,010 架，除了內華達和佛羅里達州的各種訓練機，分為九個航艦飛行聯隊（Carrier Air Wing），於 11 艘航空母艦間輪調。

目前海軍航空隊空中主力是 F/A-18E/F 超級大黃蜂戰鬥攻擊機，是美軍自二戰後初代噴射戰鬥機 F2H 女妖式（Banshee）和 F9F 黑豹式（Panther），第二代超音速戰鬥機 F8U 十字軍式（Crusader），第三代 F-4 幽靈 II 式（Phantom II），和首款退役的第四代 F-14 雄貓式（Tomcat）之後的第六款主力戰機，而第五代 F-35B/C 戰機開始服役，未來將與 F/A-18E/F 搭配為海航雙主力。

也因海軍航空隊強大的實力，許多網友戲稱美國空軍最大的對手，不是俄羅斯空軍也不是中國解放軍，是美國海軍才對。

航空史經典：F-14 雄貓式戰機

▲ 美國海軍航空隊上一代主力 F-14D 戰機。（Source：U.S. Navy photo, Public domain, via Wikimedia Commons）

1986 年上映的《捍衛戰士》，海軍航空隊主力戰機是許多航空迷至今難忘的 F-14A 雄貓式，由格魯曼公司（尚未與諾斯洛普合併前）1960 年代研發，1970 年首飛，1974 年服役的四代戰機，採用獨特的可變後掠翼設計，高速時後掠、低速時展開，機身無論高低速都可獲得最佳升阻比，空中機動性能相當優異。

但 F-14A 可變後掠翼設計使維護成本高居不下，加上普惠 TF30 發動機妥善率不佳，尤其低空低速區間容易出現進氣不順熄火問題，對須在航艦起降的 F-14 相當危險，因此海軍 1990 年代換裝奇異 F110 發動機，推出 F-14B 及數位化座艙和航電 F-14D 改良版。

冷戰過後，五角大廈認為妥善率高、成本便宜的 F/A-18C/D 大黃蜂戰機可節省更多經費，決定以改良版 F/A-18E/F 超級大黃蜂取代 F-14D 的改良計畫。

F-14 於 2006 年退役，比海軍預估的 2015 年提早 9 年，讓許多航空迷不勝唏噓。

全能身手：F/A-18 大黃蜂家族

▲ 本次電影的主角 F/A-18E/F 超級大黃蜂戰機。（Source：Service Depicted: NavyCamera Operator: TSGT ROB TABOR, USAF, derivative work Lämpel, Public domain, via Wikimedia Commons）

F/A-18 前身 YF-17，是由麥道與諾格公司開發，與通用動力的 YF-16 共同競爭美國空軍「輕型戰鬥機計畫」（LightWeight Fighter program，LWF），與 F-15 重型戰鬥機高低搭配，空軍選擇 YF-16 後，美國海軍也尋找雙發動機版輕型戰鬥機，與 F-14 搭配，因此 YF-17 改良後成為 F/A-18 大黃蜂戰機。

據海軍計畫，要由麥道和諾格分別開發制空的 F-18 與對地攻擊的 A-18 兩版，但開發過程發現兩種功能可以並存，試飛成功後海軍將編號改為 F/A-18，也將原本航艦戰機中隊編號 VF（Fighting Squardon）和攻擊機 VA（Attack Squardon）整合為戰鬥攻擊中隊（Strike Fighter Squardon，VFA），反映大黃蜂的多功能特性。

F/A-18 是全球首款不需要更換軟硬體、只需透過航電操作就可切換對空／對地模式的戰機，對航艦後勤的壓力大幅減輕，使用彈性也更高，雖然航程和籌載量不如 F-14，但 F/A-18 高攻角和低速範圍機動性能極為優異，纏鬥時相當有利。

1990 年代後期經費裁減，海軍新型 A-12 攻擊機計畫取消，F/A-18E/F 計畫將機身放大，增加航程與酬載量彌補攻擊機能量，但設計問題，E/F 版滾轉率和空氣阻力比 C/D 版差，不過更強大的推力、航電系統和 AESA 雷達仍然讓 E/F 具更強大的視距外空戰能力。

目前海軍開發中六代戰機 F/A-XX 計畫，預計 2030 年代取代 F/A-18E/F，與 F-35B/C 成為海軍兩大主力機種。

▲ F-35C 將逐漸成為美國海軍航空隊主力。（Source：U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Kelly M. Agee, Public domain, via Wikimedia Commons）

▲ 目前開發中的 F/A-XX 六代機，將讓美國海軍重拾 F-14 時代的強大制空能力，與多功能的 F-35 搭配。（Source：Wikipedia）

TOP GUN：美國海軍戰鬥攻擊機戰術指導計畫

《捍衛戰士》片名 《Top Gun》由來，源自美國海軍 1969 年成立的戰鬥攻擊機戰術指導計畫（Strike Fighter Tactics Instruction Program，SFTI），學員暱稱為 Top Gun。

越戰時美軍認為飛彈將成為空戰勝利的保證，故新型 F-4 幽靈二式戰機並未配備機砲，但 1960 年代飛彈妥善率與命中率皆不理想，常被北越米格-21 逼入纏鬥狀態後擊落，海軍因此 1969 年成立 SFTI 計畫，重新培訓飛行員的近戰格鬥能力。

有趣的是，雖然《捍衛戰士》1986 年上映影響非常多年輕人加入海軍或空軍想當飛行員，但片中出現許多技術不精確畫面，前 SFTI 教官史納格瑞斯（Guy ″Bus″ Snodgrass）接受媒體採訪時表示，為了維護海軍飛行員的專業形象，SFTI 課程若有任何人提到這部電影，一次就罰 5 美元，確保學員分清楚電影與現實的差距。

現實飛行員呼號沒有電影那麼酷

電影主角湯姆克魯斯、方基墨、邁爾斯泰勒、莫尼卡巴巴羅等人，都有「獨行俠」、「冰人」、「公雞」、「鳳凰」等聽起來很酷的呼號，但據航空網站 F-16.net，呼號多半來自飛行員的糗事，就跟小時候被同學取綽號一樣，越不喜歡的綽號越會永續流傳。

如身高非常矮的 Top Gun 學員，呼號就是「原子」（Atom），還有不小心在拉斯維加斯夜店把訂婚戒指弄丟的學員，被戲稱「佛羅多」（Frodo），以及有東歐姓氏的 Krestovozdvizhensky，因為全隊沒人知道怎麼念他的名字，最後就叫他「字母哥」（Alphabet）。

若有學員堅持要用很酷的呼號，通常也不能得償所望，曾有學員希望用電影「冰人」（Iceman）當呼號，最後得到的是「剉冰」（Snocone）。

結語

《捍衛戰士：獨行俠》刷新湯姆克魯斯個人票房紀錄，美國海軍與空軍再次進入電影院開啟搶人大戰，也讓許多觀眾重溫 36 年前的感動，美軍也相當希望電影熱賣能複製當年參軍人潮，甚至隨著電影遠赴歐洲宣傳，英法兩國空軍也都積極和電影公司配合，希望激起本國年輕人加入空軍的意願。

近日國防部空軍招募人員也仿效美軍，進入電影院開設人才招募站，只能說雖然描述飛行員的電影不計其數，但《捍衛戰士》的影響力仍無人能及。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】