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提到《捍衛戰士》要罰錢 美國海軍航空隊是空軍最強對手

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Staff Sgt. Aaron Allmon, U.S. Air Force, Public domain, via Wikimedia Commons）
（首圖來源：Staff Sgt. Aaron Allmon, U.S. Air Force, Public domain, via Wikimedia Commons）

【文‧Alan Chen】

隨著《捍衛戰士》續集票房刷新紀錄，美國海空軍不約而同仿照 36 年前，再次於電影院設募兵處，但也讓許多觀眾疑惑電影飛行員究竟屬哪個軍種，海軍艦艇又為何有空軍戰鬥機？本文將介紹主角單位──美國海軍航空隊。

最早海軍航空隊是 1910 年由英國皇家海軍和法國海軍首先創立，英法當年先後設立專屬海軍的飛行學校，開始訓練飛行員起降艦艇甲板，美國海軍也在當年開始進行水上飛機和艦艇起降實驗，1912 正式成立海軍航空隊，1913 年成立陸戰隊航空隊。

雖然比美國陸軍航空隊 1907 年成立稍晚，但美國空軍一直到二次大戰結束後 1947 年才脫離陸軍成為獨立軍種，因此海軍航空隊的成軍歷史比空軍早了 35 年。

海軍航空隊是全球第四大空軍

英國國際戰略研究所（IISS）估計，美國海軍航空隊截至 2021 年共有 2,626 架飛機，僅次美國空軍 5,217 架、俄羅斯空軍近 4,000 架和中國空軍 3,010 架，除了內華達和佛羅里達州的各種訓練機，分為九個航艦飛行聯隊（Carrier Air Wing），於 11 艘航空母艦間輪調。

目前海軍航空隊空中主力是 F/A-18E/F 超級大黃蜂戰鬥攻擊機，是美軍自二戰後初代噴射戰鬥機 F2H 女妖式（Banshee）和 F9F 黑豹式（Panther），第二代超音速戰鬥機 F8U 十字軍式（Crusader），第三代 F-4 幽靈 II 式（Phantom II），和首款退役的第四代 F-14 雄貓式（Tomcat）之後的第六款主力戰機，而第五代 F-35B/C 戰機開始服役，未來將與 F/A-18E/F 搭配為海航雙主力。

也因海軍航空隊強大的實力，許多網友戲稱美國空軍最大的對手，不是俄羅斯空軍也不是中國解放軍，是美國海軍才對。

航空史經典：F-14 雄貓式戰機

▲ 美國海軍航空隊上一代主力 F-14D 戰機。（Source：U.S. Navy photo, Public domain, via Wikimedia Commons）
▲ 美國海軍航空隊上一代主力 F-14D 戰機。（Source：U.S. Navy photo, Public domain, via Wikimedia Commons）

1986 年上映的《捍衛戰士》，海軍航空隊主力戰機是許多航空迷至今難忘的 F-14A 雄貓式，由格魯曼公司（尚未與諾斯洛普合併前）1960 年代研發，1970 年首飛，1974 年服役的四代戰機，採用獨特的可變後掠翼設計，高速時後掠、低速時展開，機身無論高低速都可獲得最佳升阻比，空中機動性能相當優異。

但 F-14A 可變後掠翼設計使維護成本高居不下，加上普惠 TF30 發動機妥善率不佳，尤其低空低速區間容易出現進氣不順熄火問題，對須在航艦起降的 F-14 相當危險，因此海軍 1990 年代換裝奇異 F110 發動機，推出 F-14B 及數位化座艙和航電 F-14D 改良版。

冷戰過後，五角大廈認為妥善率高、成本便宜的 F/A-18C/D 大黃蜂戰機可節省更多經費，決定以改良版 F/A-18E/F 超級大黃蜂取代 F-14D 的改良計畫。

F-14 於 2006 年退役，比海軍預估的 2015 年提早 9 年，讓許多航空迷不勝唏噓。

全能身手：F/A-18 大黃蜂家族

▲ 本次電影的主角 F/A-18E/F 超級大黃蜂戰機。（Source：Service Depicted: NavyCamera Operator: TSGT ROB TABOR, USAF, derivative work Lämpel, Public domain, via Wikimedia Commons）
▲ 本次電影的主角 F/A-18E/F 超級大黃蜂戰機。（Source：Service Depicted: NavyCamera Operator: TSGT ROB TABOR, USAF, derivative work Lämpel, Public domain, via Wikimedia Commons）

F/A-18 前身 YF-17，是由麥道與諾格公司開發，與通用動力的 YF-16 共同競爭美國空軍「輕型戰鬥機計畫」（LightWeight Fighter program，LWF），與 F-15 重型戰鬥機高低搭配，空軍選擇 YF-16 後，美國海軍也尋找雙發動機版輕型戰鬥機，與 F-14 搭配，因此 YF-17 改良後成為 F/A-18 大黃蜂戰機。

據海軍計畫，要由麥道和諾格分別開發制空的 F-18 與對地攻擊的 A-18 兩版，但開發過程發現兩種功能可以並存，試飛成功後海軍將編號改為 F/A-18，也將原本航艦戰機中隊編號 VF（Fighting Squardon）和攻擊機 VA（Attack Squardon）整合為戰鬥攻擊中隊（Strike Fighter Squardon，VFA），反映大黃蜂的多功能特性。

F/A-18 是全球首款不需要更換軟硬體、只需透過航電操作就可切換對空／對地模式的戰機，對航艦後勤的壓力大幅減輕，使用彈性也更高，雖然航程和籌載量不如 F-14，但 F/A-18 高攻角和低速範圍機動性能極為優異，纏鬥時相當有利。

1990 年代後期經費裁減，海軍新型 A-12 攻擊機計畫取消，F/A-18E/F 計畫將機身放大，增加航程與酬載量彌補攻擊機能量，但設計問題，E/F 版滾轉率和空氣阻力比 C/D 版差，不過更強大的推力、航電系統和 AESA 雷達仍然讓 E/F 具更強大的視距外空戰能力。

目前海軍開發中六代戰機 F/A-XX 計畫，預計 2030 年代取代 F/A-18E/F，與 F-35B/C 成為海軍兩大主力機種。

▲ F-35C 將逐漸成為美國海軍航空隊主力。（Source：U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Kelly M. Agee, Public domain, via Wikimedia Commons）
▲ F-35C 將逐漸成為美國海軍航空隊主力。（Source：U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Kelly M. Agee, Public domain, via Wikimedia Commons）

▲ 目前開發中的 F/A-XX 六代機，將讓美國海軍重拾 F-14 時代的強大制空能力，與多功能的 F-35 搭配。（Source：Wikipedia）
▲ 目前開發中的 F/A-XX 六代機，將讓美國海軍重拾 F-14 時代的強大制空能力，與多功能的 F-35 搭配。（Source：Wikipedia）

TOP GUN：美國海軍戰鬥攻擊機戰術指導計畫

《捍衛戰士》片名 《Top Gun》由來，源自美國海軍 1969 年成立的戰鬥攻擊機戰術指導計畫（Strike Fighter Tactics Instruction Program，SFTI），學員暱稱為 Top Gun。

越戰時美軍認為飛彈將成為空戰勝利的保證，故新型 F-4 幽靈二式戰機並未配備機砲，但 1960 年代飛彈妥善率與命中率皆不理想，常被北越米格-21 逼入纏鬥狀態後擊落，海軍因此 1969 年成立 SFTI 計畫，重新培訓飛行員的近戰格鬥能力。

有趣的是，雖然《捍衛戰士》1986 年上映影響非常多年輕人加入海軍或空軍想當飛行員，但片中出現許多技術不精確畫面，前 SFTI 教官史納格瑞斯（Guy ″Bus″ Snodgrass）接受媒體採訪時表示，為了維護海軍飛行員的專業形象，SFTI 課程若有任何人提到這部電影，一次就罰 5 美元，確保學員分清楚電影與現實的差距。

現實飛行員呼號沒有電影那麼酷

電影主角湯姆克魯斯、方基墨、邁爾斯泰勒、莫尼卡巴巴羅等人，都有「獨行俠」、「冰人」、「公雞」、「鳳凰」等聽起來很酷的呼號，但據航空網站 F-16.net，呼號多半來自飛行員的糗事，就跟小時候被同學取綽號一樣，越不喜歡的綽號越會永續流傳。

如身高非常矮的 Top Gun 學員，呼號就是「原子」（Atom），還有不小心在拉斯維加斯夜店把訂婚戒指弄丟的學員，被戲稱「佛羅多」（Frodo），以及有東歐姓氏的 Krestovozdvizhensky，因為全隊沒人知道怎麼念他的名字，最後就叫他「字母哥」（Alphabet）。

若有學員堅持要用很酷的呼號，通常也不能得償所望，曾有學員希望用電影「冰人」（Iceman）當呼號，最後得到的是「剉冰」（Snocone）。

結語

《捍衛戰士：獨行俠》刷新湯姆克魯斯個人票房紀錄，美國海軍與空軍再次進入電影院開啟搶人大戰，也讓許多觀眾重溫 36 年前的感動，美軍也相當希望電影熱賣能複製當年參軍人潮，甚至隨著電影遠赴歐洲宣傳，英法兩國空軍也都積極和電影公司配合，希望激起本國年輕人加入空軍的意願。

近日國防部空軍招募人員也仿效美軍，進入電影院開設人才招募站，只能說雖然描述飛行員的電影不計其數，但《捍衛戰士》的影響力仍無人能及。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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