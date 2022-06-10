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不管年輕或年老 肝臟平均年齡都只有3歲

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：德勒斯登工業大學）
（首圖來源：德勒斯登工業大學）

【文‧Emmastein】

肝臟不只是負責排除毒素的重要器官，也是身體中唯一受損後可再生成同樣體積的器官，但過去不確定這種再生能力是否會隨年齡增長減弱。現在新研究表明無論 20 歲或 80 歲，人的年齡都不會減緩肝臟再生速度，或說肝臟平均年齡永遠僅 3 歲。

肝病防治學術基金會解釋，人體許多器官細胞都有再生潛能，如心臟、腎臟、皮膚、腸胃等，不過這些再生通常限局部，只有負責為身體解毒的肝臟因比大多數器官更易受損，發展出非凡再生能力，受損後也能重新長成與原本差不多大小。

也因此，人體肝臟就算切除三分之二仍可存活，少數因外力導致肝臟破裂、開刀切除肝臟等病患，僅剩四分之一肝臟也能勉強維持正常生理機能。肝臟切除後，3~6 個月內就能再長出新肝臟，最慢 9 個月至 1 年就完全恢復原來大小。

但科學家想知道肝臟再生能力是否會隨年齡增長減弱？過去動物模型無法解開這個謎題，德國德勒斯登工業大學 Olaf Bergmann 領導的團隊，想出另一種透過組織樣本追溯細胞年齡的方法：放射性碳定年法。

考古學家利用放射性碳衰變評估標本年齡，新研究團隊分析 33 名年齡介於 20~84 歲死者肝臟的放射性碳含量，結果發現無論死者年輕或年老，肝臟年齡都大致相同──平均不到 3 歲，或說 3 年便不再老化，之中有些細胞每年都汰換再生，有些則一工作便長達 10 年。

有趣的是，那些長壽細胞累積更多染色體組，一般來說細胞內都有 2 組染色體，但長壽細胞隨著年齡增長積累更多 DNA，最終可能攜帶 4 組、8 組甚至更多組染色體，或許這是一種讓身體不被有害突變傷害的保護機制。

團隊希望接下來找出慢性肝病是否有類似機制。新論文發表在《Cell Systems》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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