可能是思鄉又孤獨 太空人辨識情緒能力下降

【文‧黃嬿】

人類的太空殖民夢想一步步實現，目標是火星，但長時間太空旅行即使技術可行，擔任深空探險先鋒的太空人，可能探索任務時就身心崩潰。往返火星飛行將需約 14 個月，整體探索任務至少需三年，現在科學家正為太空人上火星做各種測試，發現微重力環境影響生理健康之外，發現從國際太空站回地球的太空人辨識他人情緒的認知能力也明顯退化。

過去人類探索太空的經驗顯示微重力環境會導致人體發生巨大變化，包括心血管、肌肉骨骼和神經系統，甚至大腦結構，認知能力也會下降。研究讓實驗參與者模擬失重環境，頭上腳下躺在床上，體驗體液向前移動對身體的影響，即使讓參與者做重力運動減輕衝擊，結果顯示涉及記憶、冒險與空間定位的認知能力兩個月來沒有出現太大變化，但辨識情緒的速度變差，且更容易將臉部表情視為憤怒而不是快樂或中性。

賓州大學 (University of Pennsylvania) 佩雷爾曼分校精神病學家表示，不確定是缺乏重力還是參與者經歷 60 天禁閉和孤立的影響。不過另一項針對南極洲研究站科學家的研究也發現，在南極洲待九個月的科學家出現精神壓力，正面情緒下降，即使準備回家也沒有反彈。

研究人員認為，太空與世界邊緣兩種極端環境缺乏隱私、明暗循環改變、禁閉、孤立、單調，以及與家人和朋友長時間分離，可能是讓人類精神狀態趨弱的關鍵。若太空人辨識他人情緒能力退化，很可能影響團隊合作的科學任務。

無論太空站或地球模擬火星飛行任務，都需要消除太空人的孤立感，如給太空人一起看電影或享受娛樂活動的時間，增強與地球的聯繫也有很大幫助。國際太空站太空人反應，食物及種農作物可增強正面情緒，照顧綠葉植物、蘿蔔和辣椒，看著植物茁壯成長、豐收最後吃下肚，是件令人滿足的事。

科學家認為增加地球經驗，讓太空人感覺與地球有連結，都可提高太空人士氣。但隨著人類探索宇宙的雄心愈來愈大，需時數年的火星任務可能加劇單調和受限感，且距離限制與地球連繫也會減少，僅能吃到太空餐以外食物或當農夫，都不夠解除精神壓力。科學家建議，將來引導想像法 (Guided imagery) 和虛擬實境 (VR) 可能是深空旅行的必要條件，讓太空人與地球保持連結。

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