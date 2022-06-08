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思想實驗：銀河系可能潛伏 4 個具敵意的外星文明

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emmastein】

理論上，銀河系有數百萬顆行星適合居住，其中一定也有和地球相似可演化出智慧生命的家園，只是至今半個證據都沒有。最近一篇尚未經同行評審的論文指出，假如銀河系確實有其他技術先進的文明存在，可能有 4 個文明對其他適居星球有敵意，而地球遭入侵可能性為 0.0014%──很低，比被小行星撞擊毀滅還低。

過去曾有研究表明，銀河系可能藏了 15,785 個外星文明，若人類有朝一日發現外星文明，或外星文明主動接觸我們，地球被當作攻擊目標的可能性有多大？西班牙維戈大學博士生 Alberto Caballero 先回顧人類歷史，接著推斷人類文明入侵有人居住的系外行星可能性，再來估計地外文明攻擊地球的可能性。

Alberto Caballero 先計算 1915~2022 年間有多少國家入侵他國，發現全世界 195 國有 51 國於這段時間展開某種形式入侵（美國位居榜首入侵他國 14 次）；接著根據各國軍費開支百分比來衡量各國發動入侵行動的可能性（美國再次以 38% 全球軍費開支比例位居榜首）。

再將每個國家發動入侵的個人機率相加，然後總和除以地球國家總數，Alberto Caballero 由此得出「人類入侵外星文明的機率」。根據這模型，Alberto Caballero 表示目前人類入侵另一個有人居住的星球機率是 0.028%。

當然，人類目前沒有星際旅行的能力，但文明越先進，通常攻擊他星的可能性也越小，因此 259 年後若人類終於達到 I 型文明，屆時入侵另一個星球的機率僅剩 0.0014%，其他 I 型文明也少於一個會對其他文明抱持敵意。

但當這些銀河系文明還不具星際旅行能力時，可能侵占其他星球的惡鄰數量就會增加至 4 個。

不過無需提心吊膽，Alberto Caballero 說人類接觸這些敵意文明然後被入侵的可能性──微乎其微，甚至比殺死恐龍的小行星撞地事件機率還要低 2 個數量級，也許我們被外星人找到前，地球就先被小行星毀滅了。

這篇論文只是一個思想實驗，尚未經過同行評審與驗證，畢竟我們還假設外星智慧生命有與人類相似的大腦構成、價值觀和同理心，但事實可能並非如此，遇到外星人之前，什麼都說不準。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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