孕期輕微憂鬱不利孩子發展 德研究：有年長手足可降低壓力

【文‧黃嬿】

現代女性晚婚，選擇生育後正值事業發展巔峰，蠟燭多頭燒，或是要求完美主義下造成的母職壓力也很大，增加產前產後憂鬱症風險。德國研究認為母親即使有輕微的產前壓力，如憂慮、沒有快樂或緊張的情緒下生下的孩子，更有可能 7、8 或 10 歲時出現行為問題，且研究還發現有年長手足的兒童能緩衝這種負面影響。

德國亥姆霍茲環境研究中心 (UFZ)、萊比錫大學 (UL)、馬克斯·普朗克演化人類學研究所 (MPI EVA) 和德國綜合生物多樣性研究中心 (iDiv) 的科學家發表研究，針對從懷孕到孩子 10 歲的 373 對德國母嬰，觀察他們產前產後壓力對兒童行為造成的影響。

接受調查的母親被要求填寫三份評估壓力和孩子行為問題的問卷，讓研究人員找出哪些社會和環境因素與懷孕期間母親壓力增加有關，以及母親壓力對兒童行為問題發生的長期影響。研究人員還評估兄弟姊妹的存在，是否會直接降低兒童壓力、增加心理健康，間接緩衝母親壓力的負面後果。

研究結果發現，周圍缺乏足夠社交管道這種社會環境壓力源，明顯與懷孕期間母親壓力增加有關。懷孕期間經歷過高壓力的母親，孩子更有可能 7、8 或 10 歲時報告出現行為問題。

另一項美國研究也支持這樣的結論。一項發表於《情感障礙雜誌》的研究，由加州大學洛杉磯分校的心理學家主持，花七年時間追蹤母親從孕前到孩子 5 歲的情況，首次揭開母親在產前到產後的憂鬱程度，如何影響兒童早期行為和情緒健康。

研究指出，如果母親從懷孕前到生產後幾個月的憂鬱程度持續上升，他們的孩子注意力和行為控制能力降低，導致日後出現情緒、社會和學業問題的風險更大。

兒童行為問題需要早期干預機制

德國研究還揭露有趣的事實，連科學家自己都說「留下特別印象」，就是雖然母親壓力造成的影響很大，但哥哥姊姊存在，可直接降低孩子出現行為問題的可能性。科學家認為，與年長的哥哥姊姊互動，孩子可能會發展出更好的情感、換位思考和解決問題的能力，發展出更健全的社交能力和情感理解力。此外，年長兄姊的存在，也可能是父母一個學習機會，讓他們在第二個孩子出生時成為技能更熟練的父母，繼而降低情緒壓力對孩子的負面影響。

現在全球生育率已經快速下墜，家庭多半只有一個孩子，連美國也是一家平均不到兩個孩子，且母親產前產後憂鬱症的比例也很高，美國研究指出約 14%~28% 女性懷孕期間曾達憂鬱症標準，輕微壓力、未求助的人更多，德國研究強調兒童行為問題可能需要早期干預機制，但母親壓力指標及是否有手足可能是參考指標。

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