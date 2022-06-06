快訊

聽10個錄音檔願簽不外流切結書 恩恩爸：譯文不足夠還原事發經過

萬物皆漲！foodpanda明起開收平台費 每筆另收3～5元

研究：看電視、手機對孩童認知無負面影響 但打電動「真的更聰明」

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
（首圖來源：Unsplash）

【文‧林妤柔】

許多家長擔心小孩長期花時間看螢幕（看電視、滑手機、打電動）會耽誤學習，不過最新研究顯示，螢幕時間對小孩的認知技能沒有任何負面影響，且如果打電動，小孩可能更聰明。

這項研究數據取自青少年大腦和認知發展（ABCD）數據。ABCD 長期研究美國兒童健康和大腦發展，參與者從 9~10 歲開始接受大量測試和調查，以及從父母獲得大量行為、生物統計和遺傳資訊，之後科學家再對參與者家庭長期追蹤，直到孩子長大至 19~20 歲。

ABCD 數據每年會 1~2 次更新，並免費提供其他研究人員為參考數據。阿姆斯特丹自由大學和瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）研究人員透過這些資料，找到電動對兒童大腦的真正影響。

由於智力可高度遺傳，研究作者 Bruno Sauce 博士稱，遺傳和社會經濟因素是最容易混淆的兩個主要因素，為了說明變化，研究人員還一併考慮遺傳數據和社會經濟資訊。

研究模型包括孩子花多少時間盯螢幕、透過螢幕達成什麼事（如看 YouTube 影片、聊天或玩遊戲），同時比較玩遊戲和不玩遊戲的小孩，對閱讀理解、記憶、視覺空間處理和執行功能的差異。

玩第一人稱的彈幕射擊遊戲，反應力更快

研究發現，螢幕時間對小孩認知技能沒有任何負面影響，相反地，堅持玩遊戲的小孩 IQ 有細微且持續提高，意味打電動真能提高智力。如彈幕射擊遊戲可提高反應速度，不同類型遊戲像《英雄聯盟》、《缺氧》、《Foundation》等，能讓孩子學習特定系統規則，不只培養協調、學習能力，還增進團隊合作、解決衝突的技能。

然而並非所有遊戲都有同樣助益，如果深受《俠盜獵車手V》（GTA：V）世界觀影響的玩家，更傾向違法。

Sauce 博士認為，目前智力可塑性還有許多未知之處，但的確與刻意練習相關。透過長期練習，這些技能會融入大腦，培養跟現實生活相關技能的遊戲，可提高現實生活的狀態。換言之，玩正確遊戲可重新連接大腦，使之發育更好。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

強化心肺、肌力與訓練認知 治療師教你棍子伸展操延緩失智

一個方法深化記憶法，讓你擁有冠軍級記憶力！

科學家成功找到細胞「重置按鈕」 返老還童不是夢

37歲男以高考當藉口專業啃老 曝秘訣「靠這招」撐到父母習慣

相關新聞

不准教國英數 那改上烹飪和清潔 中國補教業力拚轉型續命

中國補教業去年慘遭打擊，營收也大受衝擊，目前正在重塑商業模式。

遠距工作員工成邊緣人？研究指辦公室員工感覺更脫節

許多企業為了是否讓員工全時返回辦公室猶豫不定，但愈來愈多研究支持遠距工作。如豐田和 Google 指出遠距工作特別適合內向者，讓通常會議時比較矜持的員工更敢發言。另一項研究也發現，辦公室員工對企業的連結感甚至不如遠距工作者。

研究：看電視、手機對孩童認知無負面影響 但打電動「真的更聰明」

許多家長擔心小孩長期花時間看螢幕（看電視、滑手機、打電動）會耽誤學習，不過最新研究顯示，螢幕時間對小孩的認知技能沒有任何負面影響，且如果打電動，小孩可能更聰明。

疫苗無法避免 Long COVID 專家：最好方式就是不要染疫

Omicron 死亡風險較低，但現在更讓科學家擔憂且不解的是感染後幾個月都揮之不去的 Long COVID 後遺症，科學家想知道大多數接種疫苗者的突破性感染，是否也會出現長期症狀。一項研究發現，COVID-19 疫苗雖然對住院和死亡有很強抵抗力，但對 Long COVID 幾乎沒有保護力。

熱到睡不著 全球暖化讓每年平均睡眠減少44小時

夜晚天氣炎熱輾轉難眠？最近科學家研究指出，更頻繁的乾旱、熱浪等極端氣候，正影響大家的睡眠品質，每年讓我們的睡眠時間減少 40 幾個小時。

使用社群媒體沒成癮 但精神會陷入「分離」狀態

社群媒體可改善孤獨感，但很多人反而覺得網路互動愈多愈感孤獨，許多專家認為這種成癮問題造成的心理健康代價很大。但美國華盛頓大學 (University of Washington) 科學家認為人們可能不會對社群媒體上癮，但精神會呈現「分離狀態」，回神時甚至不記得自己看過什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。