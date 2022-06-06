研究：看電視、手機對孩童認知無負面影響 但打電動「真的更聰明」

【文‧林妤柔】

許多家長擔心小孩長期花時間看螢幕（看電視、滑手機、打電動）會耽誤學習，不過最新研究顯示，螢幕時間對小孩的認知技能沒有任何負面影響，且如果打電動，小孩可能更聰明。

這項研究數據取自青少年大腦和認知發展（ABCD）數據。ABCD 長期研究美國兒童健康和大腦發展，參與者從 9~10 歲開始接受大量測試和調查，以及從父母獲得大量行為、生物統計和遺傳資訊，之後科學家再對參與者家庭長期追蹤，直到孩子長大至 19~20 歲。

ABCD 數據每年會 1~2 次更新，並免費提供其他研究人員為參考數據。阿姆斯特丹自由大學和瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）研究人員透過這些資料，找到電動對兒童大腦的真正影響。

由於智力可高度遺傳，研究作者 Bruno Sauce 博士稱，遺傳和社會經濟因素是最容易混淆的兩個主要因素，為了說明變化，研究人員還一併考慮遺傳數據和社會經濟資訊。

研究模型包括孩子花多少時間盯螢幕、透過螢幕達成什麼事（如看 YouTube 影片、聊天或玩遊戲），同時比較玩遊戲和不玩遊戲的小孩，對閱讀理解、記憶、視覺空間處理和執行功能的差異。

玩第一人稱的彈幕射擊遊戲，反應力更快

研究發現，螢幕時間對小孩認知技能沒有任何負面影響，相反地，堅持玩遊戲的小孩 IQ 有細微且持續提高，意味打電動真能提高智力。如彈幕射擊遊戲可提高反應速度，不同類型遊戲像《英雄聯盟》、《缺氧》、《Foundation》等，能讓孩子學習特定系統規則，不只培養協調、學習能力，還增進團隊合作、解決衝突的技能。

然而並非所有遊戲都有同樣助益，如果深受《俠盜獵車手V》（GTA：V）世界觀影響的玩家，更傾向違法。

Sauce 博士認為，目前智力可塑性還有許多未知之處，但的確與刻意練習相關。透過長期練習，這些技能會融入大腦，培養跟現實生活相關技能的遊戲，可提高現實生活的狀態。換言之，玩正確遊戲可重新連接大腦，使之發育更好。

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