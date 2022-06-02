不准教國英數 那改上烹飪和清潔 中國補教業力拚轉型續命

【文‧林妤柔】

中國補教業去年慘遭打擊，營收也大受衝擊，目前正在重塑商業模式。

由於被視為出生率下降、中國教育成本上升的罪魁禍首，中國當局禁止中小學生補習班在週末或假期教授核心學術科目，包括國文、英文、數學及歷史，同時禁止新開設補習班，現有機構要求註冊為非營利性實體。

受影響的 11 間上市教育機構，有 10 間最近財報都淨虧損，原有 5 間企業有盈利。中國新創企業也大受影響，據中國研究公司 IT 桔子數據顯示，截至 2020 年 12 月，營利性教育產業有 17 家未上市「獨角獸」，市值超過 10 億美元，但到 5 月降至 6 間，企業總價值從 500 億美元縮減到 90 億美元。

不過，中國補教禁令不包括非核心科目如體育、藝術和科學，中國政府也額外增加資訊技術、烹飪、清潔等勞動課程，以鼓勵更全面發展。

日經報導，新業務發展方向，新東方教育科技集團下個月將在重慶、成都等 7 個城市推出科學學習中心，提供 360 個實作課程和專案，並擴大規模，今年目標吸引 5,000 名學生。自 2021 年來，新東方一直在中國開設藝術和體育中心。

另一家中國大型企業好未來（TAL）教育集團宣布，線上平台除原有藝術和體育課程，將增加烹飪和清潔課程。

這些課外活動費用因公司和科目而異。中國教育部數據顯示，截至 4 月，北京、上海等 10 個主要城市，足球、鋼琴或舞蹈課每小時費用平均為 80~240 人民幣；艾瑞諮詢數據顯示，非學術科目 2019 年在營利性教育市場約占 60%，較 2016 年多 79%。

研究公司也預測，2021~2023 年，這些科目市場將成長 39%。不過有多少家庭願意為這種課程花錢，仍有待觀察。大和資本市場預計，截至 2024 年 5 月，新東方營收將從上財年 42 億美元降至 28 億美元；截至 2024 年 2 月，TAL 營收從上財年 43 億美元下滑到 13 億美元，代表全面復甦還需一段時間。

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