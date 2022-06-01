遠距工作員工成邊緣人？研究指辦公室員工感覺更脫節

【文‧黃嬿】

許多企業為了是否讓員工全時返回辦公室猶豫不定，但愈來愈多研究支持遠距工作。如豐田和 Google 指出遠距工作特別適合內向者，讓通常會議時比較矜持的員工更敢發言。另一項研究也發現，辦公室員工對企業的連結感甚至不如遠距工作者。

都說遠距工作者容易有被忽略變成邊緣人的感覺，但管理諮詢公司埃森哲 (Accenture) 研究發現，只有六分之一感覺與公司緊密聯繫，在辦公室工作的員工聯繫感最低。約 22% 完全遠距工作人員表示完全沒有聯繫感，但幾乎四成辦公室工作者表示有這種感覺。報告結論指出「解決員工的邊緣人感受，最快的方式是讓每個人都回到辦公室工作就好，但沒那麼簡單。」

在辦公室工作的全職員工，之所以感覺與辦公室脫節，部分原因是覺得被高階管理層忽視。埃森哲認為，員工脫節感不利生產力和員工留任率，並對企業財務產生影響。研究去年調查全球 1,100 名 C 級高層和 5,000 名不同技能的員工，發現人們感覺高度連結的企業，每年收入額外增加 7.4%。報告指出，「許多高階管理人員高估員工的連結感，如果雇主認為這不會影響企業，他們就錯了。」

遠距工作其實有益參與感。豐田汽車在麻省理工學院 (MIT) CIO 論壇指出，遠距工作模式反而對內向者和外向者創造公平的競爭環境，讓同事有更多互動。豐田認為，螢幕溝通這種數位通訊工具，將像 1950 年代的電視體驗，發展非常快速。Google Chrome 企業版董事總經理也認同遠距工作讓不限職務與區域員工有發言權是一大好處。

疫情成為彈性工作最大規模、時間最長的實驗。愈來愈多企業認真對待彈性工作模式，要適應新工作模式並保持營運順暢，避免員工成為邊緣人的感受，矽谷公司甚至為遠距工作新增遠距主管職位，為不再每週去辦公室工作五天的員工管理和打造企業系統和文化。

找管理遠距工作主管為什麼重要，軟體製造商 Gitlab 遠距主管表示，採取遠距工作後，企業營運方式從招聘和提拔人員，到分享資訊和決策，再到產品和服務的組裝和交付，都與全員在辦公室工作不同。從辦公室轉移到分散式模型就像多了很多間辦公室，沒有一家公司會設立新辦公室卻沒有辦公室經理，讓辦公室自生自滅，虛擬辦公室也該如此。

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