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疫苗無法避免 Long COVID 專家：最好方式就是不要染疫

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

Omicron 死亡風險較低，但現在更讓科學家擔憂且不解的是感染後幾個月都揮之不去的 Long COVID 後遺症，科學家想知道大多數接種疫苗者的突破性感染，是否也會出現長期症狀。一項研究發現，COVID-19 疫苗雖然對住院和死亡有很強抵抗力，但對 Long COVID 幾乎沒有保護力。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 24 日發表，COVID-19 感染後康復的成年人，多達五分之一至少經歷一種 Long COVID 相關疾病，65 歲以上比例更達四分之一。研究人員發現，所有成年人最常見的情況是呼吸道症狀和肌肉骨骼疼痛，COVID-19 患者有肺病的可能性也是其他人兩倍。

隨著世界大多數人都接種疫苗，科學家想知道接種疫苗後若發生突破性感染是否也會產生後遺症。研究查看美國退伍軍人事務部的國家醫療保健數據，包括從 2021 1~10 月，近 34,000 名接種疫苗的人出現突破性感染和超過 113,000 名未接種疫苗者的醫療紀錄。此研究定義的接種者是完成兩劑輝瑞 BioNTech Moderna 疫苗或單劑嬌生疫苗。

研究人員在感染後 6 個月跟蹤觀察患者是否有長期症狀，研究發現與未接種疫苗者相比，接種疫苗將肺部疾病的風險降低近 50%，凝血障礙風險降低 56%。顯示疫苗仍然有效預防重症，但與未接種疫苗者相比，完全接種疫苗的個體感染 Long COVID 的風險僅降低約 15%

雖然突破性病例只有約 10% 有長期症狀，但由於感染人數如此多，這種病患仍非常多，且研究人員表示不認為加強劑可預防 Long COVID

聖路易斯華盛頓大學臨床流行病學家研究人員結論是：「疫苗奇蹟般完成設計目標，即防止住院和死亡，但提供非常適度的保護來抵禦 Long COVID。」可能原因是疫苗是疫情早期開發，當時科學家、患者都不知道會有長期症狀，因此疫苗也不是設計來避免 Long COVID，現在科學家知道感染 COVID-19 會有這種後果，疫苗設計也需重新檢視。

出現長期症狀，原因除了被病毒攻擊全身器官引發重症導致後遺症，越來越多研究顯示，罹患 Long COVID 主要風險因素之一是急性感染期間病毒程度，因此研究人員表示，使用抗病毒藥物等療法早期治療，可能將病毒保持較低程度以預防 Long COVID

科學家表示，COVID-19 是多系統疾病，對付 Long COVID，疫苗不一定是解決方案，現階段避免 Long COVID 的最好方法就是不要感染新冠肺炎。研究發表於《 自然醫學》期刊。

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