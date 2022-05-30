熱到睡不著 全球暖化讓每年平均睡眠減少44小時

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（首圖來源：shutterstock）
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【文‧Daisy Chuang】

夜晚天氣炎熱輾轉難眠？最近科學家研究指出，更頻繁的乾旱、熱浪等極端氣候，正影響大家的睡眠品質，每年讓我們的睡眠時間減少 40 幾個小時。

溫度是影響人們睡眠品質的要素之一，氣溫偏低、外頭陰雨綿綿總是會讓人有「被窩情結」，要是熱到睡不著、或是熱到睡眠中斷，基本上就是夜晚飽受失眠之苦，日間工作和日常生活大受影響，長期來說更會波及我們的身心靈健康。

在過去的研究中，已知不良的睡眠習慣與心臟病、癡呆、肥胖、癌症和壽命減少風險息息相關，偏偏隨著二氧化碳排放增加、氣候變遷加劇，全球氣溫繼續上升，2021 年的平均氣溫比工業化前水準高出 1.11°C 左右，更是創下過去七年以來的最高溫度。

那麼氣候變化又是如何衝擊人們的睡眠品質？丹麥哥本哈根大學團隊透過智慧腕表收集全球睡眠資料，這些資料來自 68 個國家 / 地區的 47,000 多名成年人，基本上涵蓋除南極洲以外所有大陸。

研究第一作者 Kelton Minor 表示，「我們提供一個全球規模的資料，證明高於平均水準的溫度，會侵蝕大家的睡眠品質，主因則是較晚睡著以及很難在炎熱天氣中醒來。」

在 700 萬份夜間睡眠紀錄中，他們發現在溫度超過 30°C 的熾熱夜晚，睡眠時間平均減少超過 14 分鐘，全球平均下來，由於氣溫不太適合睡覺，平均每年每人失去 44 小時的睡眠時間，這也導致約有 11 天睡眠不足。

Minor 指出，在不同的季節、人口統計和不同的氣候背景下，室外溫度升高會持續侵蝕大家的睡眠，睡眠損失時數會隨著氣溫攀升而逐漸增加。未來隨著全球暖化加劇，科學家認為慘狀會持續下去，到本世紀末，每人每年的睡眠時間可能會減少 58 小時。

其中低收入國家和老年人受到的影響最大，而女性睡眠不足狀況也比男性嚴重。科學家指出，由於開發中國家的空調普及率較低，當地或許更容易受影響，只是該研究也無法獲得參與者的空調資料便是。

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