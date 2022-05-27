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使用社群媒體沒成癮 但精神會陷入「分離」狀態

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

社群媒體可改善孤獨感，但很多人反而覺得網路互動愈多愈感孤獨，許多專家認為這種成癮問題造成的心理健康代價很大。但美國華盛頓大學 (University of Washington) 科學家認為人們可能不會對社群媒體上癮，但精神會呈現「分離狀態」，回神時甚至不記得自己看過什麼。

華盛頓大學電腦科學與工程學研究人員根據 COVID-19 疫情早期封鎖期間真實生活轉向線上帶來什麼精神變化。許多人表示，長時間使用社群媒體會有種失控感，為了解社群媒體的吸收效果，研究團隊創造與用戶 Twitter 帳號相連的應用程式，讓研究人員加以控制。

分離定義是完全專注正在做的事，只會事後才意識到已經分離。研究設計讓研究人員了解一個人使用社群媒體時，是否有不知道周遭發生什麼事、甚至不記得看到什麼的經歷。

一個月內 42% 參與者表示經歷過分離感。一個月後，研究人員與 11 名參與者深入訪談，7 人描述使用應用程式時經歷分離感。用戶還體驗研究團隊設計的程式外部與內部干預策略，將參與者抽離內容。

研究人員表示，每個人一天內會以多種方式分離，無論做白日夢還是瀏覽 Instagram，不會關注周圍發生的事。一旦退出分離狀態，有時會有種迷失感，就像退出社群媒體時會才發現「天哪！不知不覺 30 分鐘就過去了，我只是查一下訊息而已」。

長時間使用社群媒體，就像讀一本好書或電影，有種現實世界消失感。這種分離狀態很常見，如創傷使精神分離，或是發呆、做白日夢或專注某項任務的日常性分離。

使用社群媒體時要避免陷入像做白日夢的長時間分離狀態，研究人員認為最好辦法是不時抽出一些時間，無意識休息讓自己脫離失控狀態。

但這很難做到，因為社群媒體問題不是人們缺乏控制能力，而是平台本身並不是為了最大限度提高人們價值而設計。研究人員表示，「處於分離狀態時，我們的控制感會減弱，這使人們更容易受這些設計影響，忘記時間流逝。」他建議社群平台應提供使用終結體驗，讓人們根據一天時間管理目標使用社群媒體，避免長期陷入無意識精神分離狀態。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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