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2022平均IQ最高國家排名出爐 台灣奪得第一名

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Flickr/woodleywonderworks CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/woodleywonderworks CC BY 2.0）

【文‧Daisy Chuang】

哪個國家平均 IQ 最高？據芬蘭 Wiqtcom「全球智商測試」，前兩名都在亞洲，第一名竟是由台灣奪得？

IQ 與人們的解決問題能力、抽象思維和知識量有關，而 Wiqtcom 全球智商測試測量 100 多國民眾智力，最終公布平均智商最高國家排名。

據目前資料，2022 年世界最聰明前三國分別是台灣、日本和匈牙利。台灣測試者平均智商高達 116.07 ，第二名是日本，平均落在 112.69，匈牙利（111.42）和南韓（111.36）緊隨其後。

▲ 2022 年 IQ 排行榜，台灣第一日本第二。（Source：Wiqtcom）
▲ 2022 年 IQ 排行榜，台灣第一日本第二。（Source：Wiqtcom）

日本 ねとらぼ 調查隊指出，台灣不只關注 IQ 也重視 EQ。台灣受教育程度為全球數一數二高，2020 年大學升學率為 84.2%，大學畢業後也有許多人持續進修，近期則因抑制 COVID-19 相關政策受關注。

不過 Wiqtcom 也指出，由於較少台灣人受測，可能會影響結果可靠性，相較之下日本有更多人受測，若有更多台灣人參加，說不定結果會不一樣。日本是 2019 年冠軍，IQ 平均為 106.49，台灣以 106.47 居次。

▲ 2019 年 IQ 排行榜，日本第一台灣第二。（Source：Wiqtcom）
▲ 2019 年 IQ 排行榜，日本第一台灣第二。（Source：Wiqtcom）

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