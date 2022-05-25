美國嬰兒奶粉危機 專家：寡占又貪婪導致

這年頭當父母實在難做，尤其美國，暫時熬過兩年疫情後，現在又得面臨嬰兒奶粉全國大缺貨危機。亞培嬰兒配方奶粉短缺問題在愈來愈多爆料與調查文件浮出水面之際，專家直指美國嬰兒奶粉危機不只是細菌污染意外，而是突顯資本主義體制下的貪婪與腐敗。

美國嬰兒奶粉與許多行業一樣，是寡頭壟斷的市場，高關稅和 FDA 法規下，從其他國家進口的產品很少，大多數配方奶粉由亞培 (Abbott) 等四家公司生產。且亞培還獲得政府訂單保障，專門供應低收入家庭，且政府援助計畫涵蓋美國嬰兒奶粉產量一半，形成實際壟斷，亞培是計畫內的 34 州簽約供應商，僅亞培就生產美國 43% 配方奶粉。

沒有彈性的供應鏈，只要有一家出事，市場就陷入危機。2 月亞培其中一種低過敏嬰兒配方奶粉可能被克羅諾桿菌污染，導致兩名嬰兒死亡，兩名嬰兒生病。美國食品和藥物管理局和疾病預防控制中心報告指出，這些嬰兒生病可能與密西根州某工廠生產的配方奶粉有關。由於此工廠是美國最大配方奶粉工廠，供應全美約 20% 嬰兒配方奶粉，亞培停止工廠營運，市場即出現供應短缺。

亞培過去兩年淨利潤飆升 94%，兒科營養部門收入增長約 16%，主要原因是市占率增加和價格上漲，COVID-19 快篩又讓母公司大賺災難財。但過去兩年，亞培八次嬰兒配方奶粉檢測到細菌卻無視。報導嬰兒死亡期間，亞培向股東增加 25% 以上股息，同時宣布價值 50 億美元的股票回購計畫。

這對比讓人不禁懷疑，亞培賺了錢是先回報投資者，而不是生產性投資，更忽視生產線的故障設備。報導指出，公司管理層早在七年前就知道亞培工廠設備因鏽蝕出現如針孔等漏洞，可能讓細菌進入生產線。除了設備老化，2019 年亞培工廠管理層還偽造紀錄，給 FDA 假健康與安全資料。

美國政府快速應變，援引《國防生產法》增加嬰兒配方奶粉生產，並授權國防部幫助從海外空運配方奶粉，第一批從德國進口的雀巢低過敏性配方奶粉已運抵美國。亞培密西根工廠也將於 6 月第一週重新開工，亞培執行長保證，開工後將優先生產低過敏性配方奶粉，到 6 月底將向美國人提供比召回前更多的配方奶粉。

但這場嬰兒奶粉危機的根源並不是意外。經濟學家認為，這場危機根源是資本主義的貪婪，美國應該得到教訓，採取更嚴格的反壟斷執法，並要禁止企業回購和限制股息派發。標準普爾 500 指數公司年度回購計畫支出通常超過研發或其他投資，對接受政府資助或最大客戶是美國聯邦計畫的公司，如亞培這種企業，限制股息非常合理。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】