養不起等以後再生 南韓婦女凍卵大增

【文‧藍弋丰】

南韓的出生率在 2010 年代中一度回升到 1.3，但是無以為繼，2018 年一口氣跌破 1 之後，2021 年降至 0.81，2022 年更預計降至 0.69，高房價、低薪下，南韓生育年齡女性一方面許多沒對向，一方面也自認為不可能養得起小孩，要等年紀更大些、累積一點手頭餘裕再考慮，但歲月不等人，女性的生育年齡有限，於是，凍卵大行其道。

高等教育時間越來越長，出社會更晚，交往、結婚也更晚，是全球普遍的現象，尤其是亞洲國家，南韓也不例外，許多女性 30 出頭才進入職場，如果還沒有交往對象，等到結婚已經快 40。

過去一般建議女性最適合懷孕的年齡為 25~30 歲，國際婦產科聯合會（FIGO）則定義，初次懷孕時年齡超過34歲，生產時年齡超過35歲，即算是高齡產婦。如今許多女性都超過 35 歲才結婚，才剛結婚就已經是高齡產婦的年齡，已經顧不得高齡生產對身體的負擔，反而是擔憂卵子健不健康。

女性凍卵意願增加是全球性的現象，但是在南韓生育率急降的情況下，凍卵大增相當突兀，許多南韓女性 30 出頭沒有結婚對象，但是先把卵凍起來，覺得已經保存了年輕時健康的卵，心理上時間壓力就減輕了不少，而能心安理得地慢慢安排接下來的人生。

南韓政府為了超低出生率傷透腦筋，2021 年投入 46.7 兆韓圜（約新台幣 1.09 兆元）於各種計畫希望提升生育率，完全徒勞無功，2020 年調查顯示，南韓 20 幾歲年輕人中 52% 日後結婚也不計劃生小孩，相較於 2015 年時僅 29%，以後生小孩的夫妻變成才是少數，沒有小孩才是常態。

現在 30 出頭世代的南韓女性還用凍卵來讓自己心安理得，反正現在不生，也已經保存了年輕時的卵，但以後是否真會派上用場？或許其實內心深處也是根本不想要小孩，凍卵只是掩耳盜鈴。到 20 幾歲世代，連自欺欺人都不用了，過半直接不考慮生育。馬斯克在 Twitter 上發表日本因為生育率太低將要消失引起眾多討論，不過他可能沒想到會先消失的可能是南韓。

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