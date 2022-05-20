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好好睡一覺且進入快速動眼期的重要性：做夢能幫忙處理負面情緒

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Emmastein】

無論你起床後是否還記得剛剛做了好夢或噩夢，新研究都表明大腦會在夢境期間「分類情緒」：鞏固積極情緒並抑制消極情緒，再次突顯睡眠對心理健康重要性。

快速動眼期（rapid eye movement，REM）是獨特神祕的睡眠狀態，會產生伴隨強烈情緒的夢境，但這些情緒如何及為何活化尚不清楚原因。過去已知前額葉皮質（prefrontal cortex，PFC）在清醒期間處理許多強烈情緒，卻在快速動眼期間矛盾地安靜下來，於是瑞士伯恩大學團隊想了解這種現象的潛在機制與功能。

區分危險與安全的情緒對動物生存至關重要，以人類來說，過度負面情緒如恐懼、焦慮，都可能進一步導致嚴重精神疾病，但「睡一覺」總有機會好轉。伯恩大學神經科學家 Antoine Adamantidis 團隊發現，REM 睡眠期間能幫助加強積極情緒，同時削弱高度消極或創傷性壓力症候群情緒。

在小鼠實驗，研究人員讓小鼠分別接收安全的聽覺刺激與危險（厭惡）的聽覺刺激，接著在睡眠─覺醒週期記錄小鼠大腦神經元活動，繪製細胞不同區域以及 REM 期間情緒記憶如何轉變。

研究結果發現，當神經元樹突活化時，細胞體（soma）卻保持沉默，代表兩者明明都是神經元的一部分結構，卻在 REM 期間明顯「脫鉤」：細胞體完全睡著、樹突完全清醒。這種脫鉤行為有重要意義，因樹突強烈活動時能處理危險與安全相關情緒，細胞體抑制則完全阻斷電路輸出，也就是說，這段期間大腦正在分類處理安全與危險情緒，但阻止對情緒產生過度反應，尤其是不好的情緒。

團隊表示，細胞體完全睡著但樹突完全清醒的共存機制，有利生物體維持精神穩定並生存下去，如果人類神經元缺乏這種機制並產生過度恐懼反應，便可能引起焦慮症。

這項睡眠處理情緒的發現也為治療創傷性壓力症候群（PTSD）帶來新治療方向，並說明發病早期為何特別依賴睡眠。其他急性／慢性心理障礙可能也與此有關，比如壓力、焦慮、抑鬱、恐慌、快感缺失（即無法感受快樂）等。

新論文發表在《科學》（Science）期刊。

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