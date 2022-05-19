愛穿名牌上班 研究：自私者的符號

【文‧黃嬿】

社會經濟地位構成一個人的身分，這種外衣可透過塑造，讓自己看起來更有能力、更成功，因為看起來高人一等，所以人們對追求富裕的假象樂此不疲。但表現富裕在職場不見得有利，發表於《人格與社會心理學》期刊研究發現，如果要找團隊成員，人們不喜歡炫耀社會地位的人，認為那些人更關心自己的利益。

美國密西根大學商學院 (University of Michigan Ross School of Business) 研究發現，依賴合作的社交場合，人們不喜歡炫耀的人，若知道自己是被選擇的對象，人們也會選擇低調，讓自己看起來更樂於合作。研究人員線上招募 2,800 多名參與者進行多項實驗，要求一組人透過評估社群媒體資料找尋找加入團隊的人，這些社群媒體貼文有些是中性描述的貼文，有些是展示高社會地位的貼文，如豪華汽車、旅行、服裝、美食等。

研究人員發現，查看炫耀式貼文的參與者不會推薦這些人加入團隊，還認為這些富裕的人更關心自己的地位，不太可能關心他人。其他實驗角色互換，讓大學生創造自己的社群媒體資料，並為資料照片選擇要穿的服裝，可選擇穿名牌或一般服飾，參與者被告知是線上團隊的人選。

結果發現，一個人若想展現合作意願，個資照片較不會選擇穿名牌服飾。研究人員表示，人們會根據社會目標改變展示自己的方式，當目的是合作，謙虛是關鍵。

但研究也強調，社群媒體表現謙虛對加入團隊合作有益，但想被當成有力競爭對手，謙虛就派不上用場。研究發現，當人們想找不是重視合作而是有競爭力的成員，展現社會地位的人評分要高得多。

簡言之，Instagram 或 TikTok 經常上傳奢侈品和奢華假期，這些符號表徵可能會有益說服他人、恐嚇競爭對手或任何需要競爭的場合，但也可能會向潛在朋友或未來雇主發出訊號，顯示你是不太考慮他人需求的人。

社群媒體時代，人們很容易展示財富地位，但如何給人留下深刻印象，又想證明自己是團隊合作的最佳人選，表現謙虛可能是第一道門檻。研究發表於《人格與社會心理學》。

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