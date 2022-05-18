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青少年自我認同出問題 手機自拍如哈哈鏡

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/MIKI Yoshihito CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/MIKI Yoshihito CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

青少年心理健康問題已成國家危機。美國 2019 年多達一成青少年報告患有重度憂鬱症，比 2007 大增 60%，同期間兒童和青少年因焦慮、情緒障礙和自殘到急診室就診的次數也急劇增加，疫情更加劇年輕人的心理危機。美國整形與精神科專家認為，造成青少年憂鬱焦慮的原因很多，手機自拍是罪魁禍首之一。

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 數據發現，10~24 歲者自殺率從 2000 年到 2007 年保持穩定，但到 2018 年躍升近 60%Covid-19 疫情的社交距離限制加劇青少年孤獨感，去年 12 月美國外科醫生警告，青少年有「毀滅性」心理健康危機，且許多醫院和醫生團體稱為國家緊急情況，理由是精神疾病上升、治療師和治療方案嚴重短缺，以及解釋這趨勢的研究不足。

專家多半認為，這場青少年心理健康危機源自智慧手機普及。人生某個時期，通常會測試界限和探索自己的身分，但智慧手機讓這種自我探索成為哈哈鏡，扭曲真實原貌。醫生與心理學家一致認為，社群媒體讓青少年錯估自我價值，引發一種「認知內爆」，表徵就是焦慮、憂鬱。

自拍過頭也會出問題。德州大學西南醫學中心 (UT Southwestern) 整形副教授研究發現，來整形的年輕人都拿手機自拍照片要求手術，特別是鼻子，但他們認為手機自拍會扭曲臉部特徵，讓他們對自我認識出現落差。

為了研究自拍如何改變外貌，美國整形副教授和同事與 30 名志願者合作，研究人員為每個人拍三張照，一張用手機在 12 吋 18 吋處拍攝，模擬用彎曲或直臂拍攝的自拍照，第三張使用單眼相機遠處拍攝。

結果發現，自拍照明顯失真。與標準照片相比，自拍鼻子都較長，下巴長度較短，鼻子與下巴距離也失真，自拍者以為這就是自己的原貌，就來要求整形。參與研究的精神病學副教授擔憂，這些扭曲圖像會對自拍者如何看待自己產生持久影響。

研究人員表示，自拍對年輕人影響最大，因為青少年和年輕人正在發展自我認同感，這是與將自己與他人比較相關的神經發育過程。但不幸的是，比較時手機自拍風氣導致太強調身體，使自尊降低、情緒低落和對身體不滿增加，影響自我認同。

其他專家認為，青少年愈來愈不快樂可歸咎於社會許多變化，包括自拍、社群媒體和與 COVID-19 隔離，導致這個年齡段的心理健康問題發生率不斷上升，包括憂鬱、焦慮、成癮和飲食失調。

把手機拿開可能真的對心理健康有幫助，英國巴斯大學 (University of Bath) 研究針對 154 18~72 歲的人在 TikTokInstagramTwitter Facebook 等平台休息 7 天的人，發現幸福感增強，憂鬱感減低，焦慮也小幅改善。研究建議若心理健康不佳，暫時避免使用手機也為對應方式之一。

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