每天來一點藍莓 新研究：預防老年癡呆

【文‧Emmastein】

在台灣，65 歲以上老人每 13 位就有 1 位是失智症患者，其中最常見的失智症類型為阿茲海默症，沒有療法，也不清楚何時能開發出有效療法。但我們可以從飲食、運動習慣等方向預防失智症，一篇新研究發現，中年人每天吃些藍莓可降低晚年認知能力下降的風險。

在保健營養方面，大家或多或少聽過藍莓幫助傷口癒合、增強記憶力等諸多益處。美國辛辛納提大學神經科學家 Robert Krikorian 投入「藍莓對神經系統影響」的研究多年，已在之前研究發現，飲食內添加藍莓有助老年人改善大腦認知能力，也有助患有胰島素阻抗的年輕人調節血糖。

而根據 Robert Krikorian 新研究，研究人員開始調查中年人若經常食用藍莓，是否可做為未來預防失智症（俗稱癡呆）的健康食品。

團隊招募 33 名年齡介於 50～65 歲之間的受試者，所有人體重都過重（BMI 大於 24）且主觀 判定有認知衰退問題。接著團隊隨機分配受試者食用冷凍乾燥藍莓粉或安慰劑粉，為期 12 週，藍莓粉相當於一天吃進半杯藍莓。

實驗開始與結束時都填寫多項認知測試，研究人員也檢查了幾種代謝生物標誌物。

根據 Robert Krikorian 說法，在受試者補充藍莓粉 12 週後，與執行功能相關的認知改善最明顯，空腹胰島素值也變好了。

當然，由於樣本數很小，實驗時間短，所以很難立刻證明藍莓可有效預防癡呆，但做為健康老齡化策略之一，在飲食中添加藍莓應該沒有害處。新論文發表在《Nutrients》期刊。

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