快訊

財神爺降臨！大樂透2.8億頭獎開出 獎落台北市「一人獨得」

「0+7」新制不發居隔書勞工怎請假？勞動部提2方法

加州教會槍擊犯周文偉在美擁12間房 收租遭劫受重傷性格大變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每天來一點藍莓 新研究：預防老年癡呆

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emmastein】

在台灣，65 歲以上老人每 13 位就有 1 位是失智症患者，其中最常見的失智症類型為阿茲海默症，沒有療法，也不清楚何時能開發出有效療法。但我們可以從飲食、運動習慣等方向預防失智症，一篇新研究發現，中年人每天吃些藍莓可降低晚年認知能力下降的風險。

在保健營養方面，大家或多或少聽過藍莓幫助傷口癒合、增強記憶力等諸多益處。美國辛辛納提大學神經科學家 Robert Krikorian 投入「藍莓對神經系統影響」的研究多年，已在之前研究發現，飲食內添加藍莓有助老年人改善大腦認知能力，也有助患有胰島素阻抗的年輕人調節血糖。

而根據 Robert Krikorian 新研究，研究人員開始調查中年人若經常食用藍莓，是否可做為未來預防失智症（俗稱癡呆）的健康食品。

團隊招募 33 名年齡介於 50～65 歲之間的受試者，所有人體重都過重（BMI 大於 24）且主觀 判定有認知衰退問題。接著團隊隨機分配受試者食用冷凍乾燥藍莓粉或安慰劑粉，為期 12 週，藍莓粉相當於一天吃進半杯藍莓。

實驗開始與結束時都填寫多項認知測試，研究人員也檢查了幾種代謝生物標誌物。

根據 Robert Krikorian 說法，在受試者補充藍莓粉 12 週後，與執行功能相關的認知改善最明顯，空腹胰島素值也變好了。

當然，由於樣本數很小，實驗時間短，所以很難立刻證明藍莓可有效預防癡呆，但做為健康老齡化策略之一，在飲食中添加藍莓應該沒有害處。新論文發表在《Nutrients》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

每天來一點藍莓 新研究：預防老年癡呆

在台灣，65 歲以上老人每 13 位就有 1 位是失智症患者，其中最常見的失智症類型為阿茲海默症，沒有療法，也不清楚何時能開發出有效療法。但我們可以從飲食、運動習慣等方向預防失智症，一篇新研究發現，中年人每天吃些藍莓可降低晚年認知能力下降的風險。

不只是運氣 有些人可能天生有抗 COVID-19 基因

Omicron 病毒超強傳播力下，沒感染的人幾乎是奇蹟。英國每 10 人就有 9 人過去兩年感染過，美國也有六成感染，甚至更多，讓科學家懷疑，這兩年來從未感染者可能是防疫措施做得好，也可能只是運氣，但他們相信，有些人可能有非常罕見的遺傳變異，免於新冠病毒威脅。

對中老年人來說 每晚睡7小時最有利大腦健康

良好且正確的睡眠對身心皆有益處，但睡多久最好？一項涉及 50 萬名受試者的新研究表示，對中老年人來說，每晚睡 7 小時最有利大腦健康。

機上病毒破口多 研究：坐在染疫者附近感染風險大增七倍

關閉兩年的邊境很可能在下半年放寬，出國旅行指日可待，但仍要做好可能有染疫的準備。雖然航空公司一再強調飛機搭載的空氣淨化器，病毒傳播機率很低，但《旅行醫學期刊》一篇研究發現，航空旅行染疫風險仍然很高，坐在原發病例的兩排內會使感染風險增加七倍以上，機場停留一個多小時會使感染風險增加近五倍。

太平洋綿延逾900公里的垃圾帶 竟發展出活絡生態系統

在太平洋相對靜止區域有一片人造垃圾帶，是人類對大自然造成危害的證明。然而長泳運動員 Ben Lecomte 游至太平洋垃圾帶附近時，卻發現意想不到的東西──大量生命依附垃圾帶發展出生態系統，包括譽為「藍天使」的大西洋海神海蛞蝓，這種生物不只吃掉獵物水母，還會將水母刺細胞披在身上當盔甲。

挑戰富不過三代 研究：家族社經地位可延續好幾世紀

俗語說富不過三代，但家族其他人可能默默延續家族榮耀，且還能持續好幾個世紀。義大利研究分析 1427 年和 2011 年佛羅倫斯家族王朝的稅收紀錄發現，納稅人收入最高的人，六個世紀前就處於社會經濟階梯頂端，英國研究也發現，富裕家族的社會經濟地位可歷經 800 年不衰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。