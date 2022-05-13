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不只是運氣 有些人可能天生有抗 COVID-19 基因

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

Omicron 病毒超強傳播力下，沒感染的人幾乎是奇蹟。英國每 10 人就有 9 人過去兩年感染過，美國也有六成感染，甚至更多，讓科學家懷疑，這兩年來從未感染者可能是防疫措施做得好，也可能只是運氣，但他們相信，有些人可能有非常罕見的遺傳變異，免於新冠病毒威脅。

專家推測，有些人的鼻子、喉嚨和肺部可能只有較少受體，因此病毒更難與身體結合。或少數群體可能曾接觸類似病毒，使免疫系統能抵抗新冠病毒。1 月研究顯示，一些人感染普通感冒等其他人類冠狀病毒時產生的高濃度 T 細胞可預防 COVID-19 感染。

這項研究檢查 52 名與感染冠狀病毒者一起生活的人，發現沒感染的人從以前普通感冒冠狀病毒感染獲得的 T 細胞數量特別高。T 細胞是免疫系統的一部分，可保護身體免受感染。但其他類似研究結果並不一致，因此這種假設在科學界並沒有獲得共識。

加州大學舊金山分校 (UCSF) 醫學系主任 Bob Wachter 告訴《華盛頓郵報》，沒有感染必須是謹慎、環境和運氣結合，與遺傳或免疫系統無關，而是與對付疫情的方法有關。

科學家認為，幫助少數人避免病毒可能不僅運氣，或許這些人也生來就有特殊免疫系統，具備對抗病毒的能力，因此屬於遺傳學。紐約洛克菲勒大學 (Rockefeller University) 臨床微生物學家 András Spaan 領導團隊尋找可能導致新冠病毒抗性的原因，特別關注未感染者的遺傳基因。

研究有 700 名參與者，科學家還在篩選 5 千多名認為自己可能對病毒免疫的人。研究有幾個篩選標準，包括實驗室測試確認此人以前沒有感染 COVID-19、沒有戴口罩等防護設備卻近距離接觸病毒，以及接觸時未接種疫苗等。

如果研究發現某些人的確有天生強力免疫系統，搭配正確遺傳物質對抗 COVID-19，就能幫助醫學界有更多武器應付疫情，並選出正確藥物對抗新冠病毒及變種。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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