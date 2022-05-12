對中老年人來說 每晚睡7小時最有利大腦健康

【文‧Emmastein】

良好且正確的睡眠對身心皆有益處，但睡多久最好？一項涉及 50 萬名受試者的新研究表示，對中老年人來說，每晚睡 7 小時最有利大腦健康。

良好睡眠習慣從降低罹癌、心力衰竭風險到促進認知功能、維持健康體重等多方面都發揮重要作用，還有助於「打掃」大腦以維持健康。不好的睡眠習慣則可能與阿茲海默症、癡呆症有關聯，比如睡眠階段中斷、睡眠時間短、白天打盹過多都會增加上述罹患風險。

然而隨著年齡增長，人們睡眠模式往往發生變化，比如難以入睡、時常清醒、睡覺時數少。科學家認為，這些睡眠障礙可能導致老年人認知能力下降與引發精神疾病。

對中老年人來說，每天晚上應該睡多久比較好？英國劍橋大學與中國復旦大學團隊檢查了英國生物銀行數據庫中，近 50 萬名 38～73 歲成年人的資料，收集睡眠模式、心理健康與幸福感，還有近 40,000 名參與者加入認知測試，讓團隊獲取腦成像與遺傳數據。

分析表明，睡眠時間不足或過度都與認知能力受損有關，包括處理速度、視覺注意力、記憶力、解決問題的能力；而每晚睡 7 小時對認知能力與良好心理健康的效果最佳，如果睡眠時間更長或更短，會出現更多焦慮和抑鬱症狀，整體健康狀況也更差。

團隊表示，睡眠不足與認知能力下降的可能關聯為睡眠中斷，導致類澱粉蛋白（amyloid）不正常堆積引發退化。此外，睡眠不足可能妨礙大腦排除毒素的能力。

「睡個好覺」無論在人生哪個階段都很重要，對那些出現睡眠障礙的中老年人來說，找出能改善睡眠品質的方法以避免罹患精神疾病、癡呆症至關重要。新論文發表在《Nature Aging》期刊。

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