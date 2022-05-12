快訊

直播／快篩陽即確診上路、唾液快篩開賣 指揮中心下午2時說明

國際護理師節「快樂」？沾滿血汗的白衣天使

央行第5波信用管制要來了？楊金龍首曝3大措施

對中老年人來說 每晚睡7小時最有利大腦健康

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emmastein】

良好且正確的睡眠對身心皆有益處，但睡多久最好？一項涉及 50 萬名受試者的新研究表示，對中老年人來說，每晚睡 7 小時最有利大腦健康。

良好睡眠習慣從降低罹癌、心力衰竭風險到促進認知功能、維持健康體重等多方面都發揮重要作用，還有助於「打掃」大腦以維持健康。不好的睡眠習慣則可能與阿茲海默症、癡呆症有關聯，比如睡眠階段中斷、睡眠時間短、白天打盹過多都會增加上述罹患風險。

然而隨著年齡增長，人們睡眠模式往往發生變化，比如難以入睡、時常清醒、睡覺時數少。科學家認為，這些睡眠障礙可能導致老年人認知能力下降與引發精神疾病。

對中老年人來說，每天晚上應該睡多久比較好？英國劍橋大學與中國復旦大學團隊檢查了英國生物銀行數據庫中，近 50 萬名 38～73 歲成年人的資料，收集睡眠模式、心理健康與幸福感，還有近 40,000 名參與者加入認知測試，讓團隊獲取腦成像與遺傳數據。

分析表明，睡眠時間不足或過度都與認知能力受損有關，包括處理速度、視覺注意力、記憶力、解決問題的能力；而每晚睡 7 小時對認知能力與良好心理健康的效果最佳，如果睡眠時間更長或更短，會出現更多焦慮和抑鬱症狀，整體健康狀況也更差。

團隊表示，睡眠不足與認知能力下降的可能關聯為睡眠中斷，導致類澱粉蛋白（amyloid）不正常堆積引發退化。此外，睡眠不足可能妨礙大腦排除毒素的能力。

「睡個好覺」無論在人生哪個階段都很重要，對那些出現睡眠障礙的中老年人來說，找出能改善睡眠品質的方法以避免罹患精神疾病、癡呆症至關重要。新論文發表在《Nature Aging》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

機上病毒破口多 研究：坐在染疫者附近感染風險大增七倍

關閉兩年的邊境很可能在下半年放寬，出國旅行指日可待，但仍要做好可能有染疫的準備。雖然航空公司一再強調飛機搭載的空氣淨化器，病毒傳播機率很低，但《旅行醫學期刊》一篇研究發現，航空旅行染疫風險仍然很高，坐在原發病例的兩排內會使感染風險增加七倍以上，機場停留一個多小時會使感染風險增加近五倍。

對中老年人來說 每晚睡7小時最有利大腦健康

良好且正確的睡眠對身心皆有益處，但睡多久最好？一項涉及 50 萬名受試者的新研究表示，對中老年人來說，每晚睡 7 小時最有利大腦健康。

太平洋綿延逾900公里的垃圾帶 竟發展出活絡生態系統

在太平洋相對靜止區域有一片人造垃圾帶，是人類對大自然造成危害的證明。然而長泳運動員 Ben Lecomte 游至太平洋垃圾帶附近時，卻發現意想不到的東西──大量生命依附垃圾帶發展出生態系統，包括譽為「藍天使」的大西洋海神海蛞蝓，這種生物不只吃掉獵物水母，還會將水母刺細胞披在身上當盔甲。

挑戰富不過三代 研究：家族社經地位可延續好幾世紀

俗語說富不過三代，但家族其他人可能默默延續家族榮耀，且還能持續好幾個世紀。義大利研究分析 1427 年和 2011 年佛羅倫斯家族王朝的稅收紀錄發現，納稅人收入最高的人，六個世紀前就處於社會經濟階梯頂端，英國研究也發現，富裕家族的社會經濟地位可歷經 800 年不衰。

靠「冬眠法」在太空旅行沉睡百年再醒來 人類做不到

在許多科幻電影內，人類前往遙遠宇宙目的地途中會進入「冷涷艙」展開深度睡眠，以最低能量消耗在太空度過數十年，但最新研究表明此方法不可行。從新陳代謝角度來看，人類就算進入冬眠，每年仍需消耗 2.2 公斤脂肪維持身體機轉，若想在太空沉睡百年再醒來，出發前需增重超過 200 公斤，完全不切實際。

原諒青少年叛逆期 研究：13 歲開始大腦對母親聲音無感

家裡有青春期孩子的父母，面對叛逆期時常感到束手無策，常常感嘆與順從又天真爛漫的小時候簡直判若兩人，但科學家說這是人類成熟的標誌。掃描大腦活動的研究發現，幼兒大腦幾乎只關注母親的聲音，但到了十幾歲，對母親聲音愈來愈無感，陌生人的聲音才能刺激大腦活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。