機上病毒破口多 研究：坐在染疫者附近感染風險大增七倍

【文‧黃嬿】

關閉兩年的邊境很可能在下半年放寬，出國旅行指日可待，但仍要做好可能有染疫的準備。雖然航空公司一再強調飛機搭載的空氣淨化器，病毒傳播機率很低，但《旅行醫學期刊》一篇研究發現，航空旅行染疫風險仍然很高，坐在原發病例的兩排內會使感染風險增加七倍以上，機場停留一個多小時會使感染風險增加近五倍。

過去認為飛機傳播病毒的風險很低，是因為飛機氣流設計多半是從天花板到地板的垂直傳播，以減少污染空氣散布到飛機其他地方，座椅高度也可以部分阻擋前後排的空氣流動。加上機艙空氣每兩到三分鐘更換一次，循環空氣也透過高效微粒空氣過濾器進行過濾，可去除超過 99% 的病毒顆粒，大幅降低飛沫或空氣傳播風險。

但機上感染的案例仍然不斷發生，一項研究針對 2020 年 7 月一架由杜拜飛往澳洲的航班病毒傳播情況，其中兩名乘客感染另外 15 人，報告證實兩名最初被感染的旅客和 15 名新感染的旅客的病毒具有一致的基因組序列。根據座位調查，感染病毒的人中有 7 人坐在經濟艙最初感染者的兩排內，但也有一些人坐在很遠的地方，其中有些坐在商務艙。另一項研究也發現，一名感染者坐在商務艙時，飛機上被感染的 16 人中有 12 人坐在這個人的幾排之內，顯示受污染的空氣在飛機其他區域的傳播有限，但坐附近的人有極高的感染風險。

專家認為，飛機上的過濾系統可以有效阻止病毒傳播，但是破口是登機和下機，這個時間內機上通風系統不會一直開著，病毒有可能在此期間快速散播，此外，長途飛行期間乘客更有可能把座椅傾斜，增加病毒傳播的機會。用餐期間摘下口罩也會增加傳播風險，根據一些研究，商務艙的傳播風險似乎更高，原因可能是更多食物和飲料服務，乘客摘下口罩的頻率更高。

專家認為航空公司應該採取一些措施來最大程度降低病毒傳播，包括在登機與下機時保持通風，並要求乘客在上下飛機時佩戴口罩。至於自己要如何做好保護，專家建議盡可能與他人保持距離，尤其是在上下飛機時，以及避免坐在靠近廁所較多人員流動的地方，與附近的人錯開用餐時間也是一招，在機場停留時間愈短愈好。

其他專家建議更有效益杜絕傳播的方式就是上機前快篩。前哈佛流行病學家，現任生物技術軟體公司 eMed 首席科學長 Michael Mina 表示，如果取消機上戴口罩的規定，應該仰賴其他預防方法，例如旅行前快速檢測，將快篩放在乘客可輕易取得的地方，且要讓測試免費。

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