太平洋綿延逾900公里的垃圾帶 竟發展出活絡生態系統

【文‧Emmastein】

在太平洋相對靜止區域有一片人造垃圾帶,是人類對大自然造成危害的證明。然而長泳運動員 Ben Lecomte 游至太平洋垃圾帶附近時,卻發現意想不到的東西──大量生命依附垃圾帶發展出生態系統,包括譽為「藍天使」的大西洋海神海蛞蝓,這種生物不只吃掉獵物水母,還會將水母刺細胞披在身上當盔甲。

太平洋垃圾帶(Great Pacific garbage patch)又稱為太平洋垃圾島,是東太平洋自美國加州延伸到夏威夷州的巨型垃圾積聚範圍。起因為太平洋有一片相對靜止的區域,稱為北太平洋環流系統(North Pacific Gyre),主要處於副熱帶高壓帶,水流旋轉方向將周圍廢物帶進來,導致越來越多廢棄漂浮物累積。

2019 年夏天,長泳運動員 Ben Lecomte 決定從夏威夷游到加州舊金山,整趟泳程為期 80 天,中途順便穿越太平洋垃圾帶看看發展成怎樣。當 Ben Lecomte 游到垃圾帶邊緣,卻意外發現蓬勃發展的生態系統。

Earlier this year I warned that @TheOceanCleanup would catch and kill floating marine life. This week they announced they're collecting plastic, and their picture shows HUNDREDS of floating animals trapped with plastic (red circles).

We need to talk about this. https://t.co/7WF1PkWHE3 pic.twitter.com/KLPwBsskvE

— Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) October 3, 2019