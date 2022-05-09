太平洋綿延逾900公里的垃圾帶 竟發展出活絡生態系統

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Sylke Rohrlach from Sydney, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons）
（首圖來源：Sylke Rohrlach from Sydney, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons）

【文‧Emmastein】

在太平洋相對靜止區域有一片人造垃圾帶，是人類對大自然造成危害的證明。然而長泳運動員 Ben Lecomte 游至太平洋垃圾帶附近時，卻發現意想不到的東西──大量生命依附垃圾帶發展出生態系統，包括譽為「藍天使」的大西洋海神海蛞蝓，這種生物不只吃掉獵物水母，還會將水母刺細胞披在身上當盔甲。

太平洋垃圾帶（Great Pacific garbage patch）又稱為太平洋垃圾島，是東太平洋自美國加州延伸到夏威夷州的巨型垃圾積聚範圍。起因為太平洋有一片相對靜止的區域，稱為北太平洋環流系統（North Pacific Gyre），主要處於副熱帶高壓帶，水流旋轉方向將周圍廢物帶進來，導致越來越多廢棄漂浮物累積。

2019 年夏天，長泳運動員 Ben Lecomte 決定從夏威夷游到加州舊金山，整趟泳程為期 80 天，中途順便穿越太平洋垃圾帶看看發展成怎樣。當 Ben Lecomte 游到垃圾帶邊緣，卻意外發現蓬勃發展的生態系統。

研究人員根據 Ben Lecomte 的發現發表未經同行評審的論文。僧帽水母（man-o-war）是分布於大西洋熱帶海域的管水母（非單一個體，而是由水母體及水螅體組成的大型生物），非常危險，人類被僧帽水母刺中會極度疼痛，與蜜蜂相比有過之而無不及，且會留下紅色鞭痕。

僧帽水母鰾下方有長長觸鬚，含充滿毒素的刺細胞，能殺死魚類、蝦等微小海洋生物，天敵有蠵龜、藍天使海蛞蝓、紫螺。

而這片太平洋垃圾帶生態系統便有藍天使。據研究人員釋出的大西洋海神海蛞蝓（blue sea dragon；學名：Glaucus atlanticus）影片，北卡羅來納大學生物學家 Rebecca Helm 解釋這種海蛞蝓除了會吃掉僧帽水母，也會偷走水母的刺細胞，像盔甲披在身上保護自己。

隨著時間推移，這些物種似乎已在垃圾帶進化出新行為，說明垃圾帶已形成另一種獨特環境。鑑於在其中生活的魚類、動物數量之大，Rebecca Helm 認為清除這片垃圾的善意似乎不再是好主意；相反地，先從源頭阻止塑膠流入海洋擴大污染範圍更重要。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

太平洋綿延逾900公里的垃圾帶 竟發展出活絡生態系統

在太平洋相對靜止區域有一片人造垃圾帶，是人類對大自然造成危害的證明。然而長泳運動員 Ben Lecomte 游至太平洋垃圾帶附近時，卻發現意想不到的東西──大量生命依附垃圾帶發展出生態系統，包括譽為「藍天使」的大西洋海神海蛞蝓，這種生物不只吃掉獵物水母，還會將水母刺細胞披在身上當盔甲。

挑戰富不過三代 研究：家族社經地位可延續好幾世紀

俗語說富不過三代，但家族其他人可能默默延續家族榮耀，且還能持續好幾個世紀。義大利研究分析 1427 年和 2011 年佛羅倫斯家族王朝的稅收紀錄發現，納稅人收入最高的人，六個世紀前就處於社會經濟階梯頂端，英國研究也發現，富裕家族的社會經濟地位可歷經 800 年不衰。

靠「冬眠法」在太空旅行沉睡百年再醒來 人類做不到

在許多科幻電影內，人類前往遙遠宇宙目的地途中會進入「冷涷艙」展開深度睡眠，以最低能量消耗在太空度過數十年，但最新研究表明此方法不可行。從新陳代謝角度來看，人類就算進入冬眠，每年仍需消耗 2.2 公斤脂肪維持身體機轉，若想在太空沉睡百年再醒來，出發前需增重超過 200 公斤，完全不切實際。

原諒青少年叛逆期 研究：13 歲開始大腦對母親聲音無感

家裡有青春期孩子的父母，面對叛逆期時常感到束手無策，常常感嘆與順從又天真爛漫的小時候簡直判若兩人，但科學家說這是人類成熟的標誌。掃描大腦活動的研究發現，幼兒大腦幾乎只關注母親的聲音，但到了十幾歲，對母親聲音愈來愈無感，陌生人的聲音才能刺激大腦活動。

Omicron如照妖鏡 上海人關在家研究「潤 (Run) 學」

上海封城不只嚇壞上海人，冷血手段讓全世界都震驚不已。與香港一樣，香港疫情期間不只外國人走了，許多香港本地高階人才也離開，現在許多有權有勢的上海人逃往海外，更多沒來得及跑的人愈來愈想離開，原本與中國本土不同的自由之都，困境如照妖鏡，瞬間敲碎上海人的自信心。

難逃 Omicron 美國75%青少年與兒童曾感染

美國首席醫療顧問佛奇 (Anthony Stephen Fauci) 曾說，Omicron 終究有一天會找上每個人，現在數據也證實這種說法。美國疾病控制和預防中心 (CDC) 研究發現，從新冠病毒 (COVID-19) 爆發至 2 月，美國超過一半人口感染過新冠病毒，更高達 75% 兒童與青少年曾感染，且大部分都是 Omicron 流行期間，專家警告，仍有數千萬人尚未感染，病毒找上門只是時間問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。