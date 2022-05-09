太平洋綿延逾900公里的垃圾帶 竟發展出活絡生態系統

【文‧Emmastein】

在太平洋相對靜止區域有一片人造垃圾帶，是人類對大自然造成危害的證明。然而長泳運動員 Ben Lecomte 游至太平洋垃圾帶附近時，卻發現意想不到的東西──大量生命依附垃圾帶發展出生態系統，包括譽為「藍天使」的大西洋海神海蛞蝓，這種生物不只吃掉獵物水母，還會將水母刺細胞披在身上當盔甲。

太平洋垃圾帶（Great Pacific garbage patch）又稱為太平洋垃圾島，是東太平洋自美國加州延伸到夏威夷州的巨型垃圾積聚範圍。起因為太平洋有一片相對靜止的區域，稱為北太平洋環流系統（North Pacific Gyre），主要處於副熱帶高壓帶，水流旋轉方向將周圍廢物帶進來，導致越來越多廢棄漂浮物累積。

2019 年夏天，長泳運動員 Ben Lecomte 決定從夏威夷游到加州舊金山，整趟泳程為期 80 天，中途順便穿越太平洋垃圾帶看看發展成怎樣。當 Ben Lecomte 游到垃圾帶邊緣，卻意外發現蓬勃發展的生態系統。

Earlier this year I warned that @TheOceanCleanup would catch and kill floating marine life. This week they announced they're collecting plastic, and their picture shows HUNDREDS of floating animals trapped with plastic (red circles). We need to talk about this. https://t.co/7WF1PkWHE3 pic.twitter.com/KLPwBsskvE — Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) October 3, 2019

研究人員根據 Ben Lecomte 的發現發表未經同行評審的論文。僧帽水母（man-o-war）是分布於大西洋熱帶海域的管水母（非單一個體，而是由水母體及水螅體組成的大型生物），非常危險，人類被僧帽水母刺中會極度疼痛，與蜜蜂相比有過之而無不及，且會留下紅色鞭痕。

僧帽水母鰾下方有長長觸鬚，含充滿毒素的刺細胞，能殺死魚類、蝦等微小海洋生物，天敵有蠵龜、藍天使海蛞蝓、紫螺。

而這片太平洋垃圾帶生態系統便有藍天使。據研究人員釋出的大西洋海神海蛞蝓（blue sea dragon；學名：Glaucus atlanticus）影片，北卡羅來納大學生物學家 Rebecca Helm 解釋這種海蛞蝓除了會吃掉僧帽水母，也會偷走水母的刺細胞，像盔甲披在身上保護自己。

Their predators, the blue sea dragons, who eat man-o-war and steal their stinging cells. Covering their bodies in an armor made from the weapons of their vanquished prey…pic.twitter.com/zeLKnBsqz1 — Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) April 29, 2022

隨著時間推移，這些物種似乎已在垃圾帶進化出新行為，說明垃圾帶已形成另一種獨特環境。鑑於在其中生活的魚類、動物數量之大，Rebecca Helm 認為清除這片垃圾的善意似乎不再是好主意；相反地，先從源頭阻止塑膠流入海洋擴大污染範圍更重要。

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