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挑戰富不過三代 研究：家族社經地位可延續好幾世紀

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Sam valadi CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Sam valadi CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

俗語說富不過三代，但家族其他人可能默默延續家族榮耀，且還能持續好幾個世紀。義大利研究分析 1427 年和 2011 年佛羅倫斯家族王朝的稅收紀錄發現，納稅人收入最高的人，六個世紀前就處於社會經濟階梯頂端，英國研究也發現，富裕家族的社會經濟地位可歷經 800 年不衰。

代代流動大多數存於兩代人之間，到第三代，無論中西方都一致認為，祖先經濟優勢和劣勢會在幾代人後消失。但義大利佛羅倫斯主掌文藝復興時期並趨鼎盛的麥第奇家族，儘管兩個世紀後失去政治舞台，但後代仍是當今佛羅倫斯最富裕的家族。

兩位義大利經濟學家找來佛倫羅斯 1427 年納稅人數據，包括姓氏、職業、收入和財富，與 2011 年稅務紀錄數據比較，發現納稅人收入最高的六世紀前已處於社會經濟階梯頂端，職業多是律師或羊毛、絲綢和鞋匠行會成員，收入和財富高於中位數。最貧窮的姓氏職業聲望較低，收入和財富多半低於中位數。

研究也發現這些精英的職業繼承很普遍，如現在從事律師、銀行家、醫生或藥劑師、金匠等職業的人，祖先也是從事相同職業的頻率愈高，反應經濟階梯的頂端有社會經濟地位長期繼承的現象。

雖然研究人員承認使用姓氏追踪家庭財富有缺陷，但指出義大利姓氏通常有很強的地域性，因此還是有參考性。今天佛羅倫斯最富有的姓氏 1429 年時屬於製鞋業，再來是絲綢業後裔和律師後裔。

研究人員認為這個關係非常明顯，代表社會經濟的持久性在六世紀裡有重要意義，且認為這幾個世紀發生巨大政治、人口和經濟動盪，包括佛羅倫斯戰爭、拿破崙統治義大利、墨索里尼獨裁統治和兩次世界大戰，這些家族仍能維持財富，令人驚訝。

研究並不專注收入最高的 1% 超級精英，因超級精英可能數世代富裕來自城堡、宮殿、土地等財富繼承，而是涵蓋 1427 年整個收入分配前 33%，如鞋匠很可能今日更富有，不純是因繼承祖先的財富。

財富可遺傳，或父母決定子女社會地位方面發揮重要作用。其他研究也發現，日本武士後裔在武士時代結束 140 年後仍然是日本精英。英國也有同樣情況，英國經濟學家使用 1170~2012 年英國教育狀況和姓氏研究也發現，一個家庭的社會地位可持續 8 個世紀，延續 28 代人甚至更長。加州大學戴維斯分校 (University of California, Davis) 和倫敦政治經濟學院 (The London School of Economics and Political Science) 經濟學家研究寫道「社會經濟地位繼承的機會甚至比身高還容易，這種相關性在幾世紀以來都沒有改變」。

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