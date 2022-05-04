靠「冬眠法」在太空旅行沉睡百年再醒來 人類做不到

【文‧Emmastein】

在許多科幻電影內，人類前往遙遠宇宙目的地途中會進入「冷涷艙」展開深度睡眠，以最低能量消耗在太空度過數十年，但最新研究表明此方法不可行。從新陳代謝角度來看，人類就算進入冬眠，每年仍需消耗 2.2 公斤脂肪維持身體機轉，若想在太空沉睡百年再醒來，出發前需增重超過 200 公斤，完全不切實際。

自然界從小體型的青蛙、蛇、松鼠到大體型的熊等，變溫動物、某些哺乳類動物、少部分鳥類為了度過寒冬，具有降低體溫進入類似昏睡狀態的冬眠習性，這段期間牠們不吃不喝，呼吸與心跳變得極弱極慢，靠著入睡前備好的自身脂肪撐過日子。

於是科幻電影便設想，未來人類是否也可透過大幅減少身體新陳代謝活動的「冬眠」，來執行耗時超過百年的遙遠外太空任務？

然而我們會發現除了熊，其他具有冬眠習性的動物體型都很小，智利南方大學生態學家 Roberto Nespolo、Carlos Mejias、Francisco Bozinovic 的團隊，分析不同哺乳動物在冬眠期間省下多少能量、這種睡眠狀態對動物有什麼益處，同時調查人類也進入冬眠的可行性，沒想到得出驚人結論。

與大型動物相比，小型哺乳動物冬眠通常會節省更多能量，比如一隻約 45 克的南猊（monito del monte，又稱智魯負鼠）冬眠期間節省 76% 能量消耗；然而一隻重 180 公斤的灰熊冬眠期間並未節省能量，反而是「失去」，也就是說儘管熊確實會「閉關」數月度過寒冷季節，但牠們的冬眠並不像松鼠或蝙蝠等小型動物。

研究人員進一步說明，小動物熱量消散速度比大型動物更快，平常需耗費更多能量維持體溫恆定與正常活動，但進入冬眠後無論體型大小，每克消耗的能量都恆定，也就是說體型越小、能量消耗越少，反之體型越大、消耗能量越多。也因此進入冬眠模式對小動物有益，但對大型動物來說，進入冬眠反而不斷失去能量。

回到太空旅行，太空冬眠事實上對節省能量消耗沒有幫助。研究分析指出，人類經誘導進入冬眠後每天依然需消耗 6.3 克脂肪（換算每年 2.2 公斤）維持機能運轉，若想冬眠 90 年，代表此人出發前需增胖到 204 公斤──完全不是可執行深空探索任務的健康體態。

團隊認為，人類冬眠的能量需求與一般休息的能量需求並沒太大差別，因此冒著冷卻身體、降低心率、人為抑制新陳代謝活動的風險及麻煩，可能不會帶來我們預期的結果。新論文發表在《英國皇家學會報告 B 刊》（Proceedings of the Royal Society B）。

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