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Omicron如照妖鏡 上海人關在家研究「潤 (Run) 學」

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：pixabay)
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【文‧黃嬿】

上海封城不只嚇壞上海人，冷血手段讓全世界都震驚不已。與香港一樣，香港疫情期間不只外國人走了，許多香港本地高階人才也離開，現在許多有權有勢的上海人逃往海外，更多沒來得及跑的人愈來愈想離開，原本與中國本土不同的自由之都，困境如照妖鏡，瞬間敲碎上海人的自信心。

過去兩年全球疫情肆虐時，上海一直是眾神眷顧之地，不曾發生嚴重疫情，幾場零星疫情也很快散去，邊境隔離政策下各種安置都讓許多上海人感到滿意。由於不能出國，內捲消費狂潮讓上海商機史無前例蓬勃，上海人對政府信心十足，但誰也沒預料到疫情來得措手不及，上海再國際化、再自以為多與眾不同，也無法違抗中央指令。

上海可能不僅出現外籍人士外流，還會出現中國中產階級公民外流。日經新聞訪問一名上海當地人，「現在這座城市發生的一切都超出我的理解。」很多人都失望的說。原本對這個國家的信心完全消失，甚至有人認為整個社會恢復到 50 年前，主要原因是看到上海街上城管有多冷血，有人稱很像文化大革命紅衛兵。

在上海創業多年的台商也表示，這次疫情封城的手段讓他對這個城市失去信心，即使上海發展機會很多，過去幾年在上海建立事業基礎，整個中國市場商機也非常誘人，但面對不確定性，恐懼感使他認真考慮將事業轉至其他國家，再也不想回上海。

封鎖期間許多上海人在網路談起所謂「潤學」，暗指 run，反應年輕人對移民海外的渴望。報導指出，4 月微信關於移民的搜尋次數增加七倍，當地移民機構也不停接電話，大多數人都在問投資移民，譬如到希臘只要投資約 25 萬歐元房子，就可立即取得居留權，將來想回中國生活或工作也可以。

中國移民似乎最喜歡加拿大，3 月最後一週，百度移民主題的加拿大移民政策搜尋量暴增 2,846%，位居中國搜尋引擎排行榜榜首。一家移民機構表示，客戶主要是 30~50 歲中產階級，將美國、加拿大、澳洲和新加坡等英語國家列為首選目的地。

中國人一直嚮往國外生活，但真正移居海外的人並沒有想像多，2017 報告稱，約有 1 千萬中國公民住在中國以外，近一半分布於美國和香港。2020 年全球移民人口有 2.8 億人，占全球人口 3.6%。即使詢問度暴增，但移民機構人員也認為，大多數人只是封城的下意識反應，超過 90% 不是不符合移民要求就是缺錢。雖然上海封鎖期詢價的人增加很多，但只有約一成認真考慮這件事。

中國政府心中，疫情清零是最高宗旨，相信人民想法只是一時，就如香港林鄭月娥面對記者詢問香港人才外流問題時答覆，她說疫情結束，這些人很快就會回來。

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