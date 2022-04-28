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難逃 Omicron 美國75%青少年與兒童曾感染

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Dan Gaken CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Dan Gaken CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

美國首席醫療顧問佛奇 (Anthony Stephen Fauci) 曾說，Omicron 終究有一天會找上每個人，現在數據也證實這種說法。美國疾病控制和預防中心 (CDC) 研究發現，從新冠病毒 (COVID-19) 爆發至 2 月，美國超過一半人口感染過新冠病毒，更高達 75% 兒童與青少年曾感染，且大部分都是 Omicron 流行期間，專家警告，仍有數千萬人尚未感染，病毒找上門只是時間問題。

美國 CDC 研究人員檢查超過 20 萬美國人的血液樣本，尋找由感染而非疫苗產生的抗體足跡，他們發現，感染比例在去年 12 月至 2 月急劇上升，適逢 Omicron 大流行期間，連科學家都稱沒想到會增加這麼多。

研究顯示，去年 12 月時約 34% 有感染跡象，才兩個月就衝高到 58%。最顯著的增加是兒童，17 歲以下有抗體的比例從 12 月約 45% 上升到 2 月約 75%65 歲以上成年人感染增加幅度最少，推測原因可能是疫苗接種率最高，以及最有可能採取預防措施。

已知感染人數遠不足反映全貌，因許多 COVID-19 感染症狀都非常輕微，感染者自己也不知道，更不會去快篩。CDC 表示將發布研究，估計最近幾個月每個報告的病例，實際上背後都有三例感染沒有發現。

現在科學家正在了解抗體能否防止未來感染，但一些專家表示，數據可能有好消息，因為從流行曲線看，中國和歐洲許多國家流行的病毒，美國沒有出現大流行，代表感染後的全民免疫力提高或多或少可起保護作用。

美國先前感染的高比例可能也是再感染後症狀減輕的原因之一。紐約免疫學家預期，將來嚴重疾病會愈來愈少，越來越多轉向臨床輕度疾病。但長期 COVID-19 病例潛在增加仍令人擔憂，研究顯示多達 30% 新冠病毒感染者可能會出現持續症狀，包括大腦和心臟疾病，雖然接種疫苗可降低長期染 COVID-19 的機率，但具體幅度尚不清楚

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院 (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) 專家也擔憂，仍有數千萬美國人對病毒沒有免疫力，仍容易受感染短期和長期影響，未接種疫苗與加強劑的人，不要賭自己是那幸運的六成，現在沒感染過，病毒也終有一天找上門。

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