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不平等社會沒人幸福 富人不滿足、普通人感覺被拋棄

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Richard Masoner / Cyclelicious CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Richard Masoner / Cyclelicious CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

幸福取決於許多因素，包括經濟安全、對社會支持的看法、個人自由的感覺，但人類是社會性動物，幸福感時常來自比較，因此貧富差距對幸福感的影響，現在愈來愈明顯。過去研究人員一直認為不平等與生活滿意度無關，但研究人員 40 年內研究 78 國發現，不平等加劇的社會中，沒人會覺得滿意，富人關注比自己更有錢的人，而收入中等或以下更會感覺被拋在後頭。

高收入國家貧富差距過去 30 年不斷擴大，發展中國家和新興經濟體整體經濟成長率高於發達國家，但並沒有轉化成所有人生活水準提高。專家解釋，貧富差距主要來自全球化和技術創新結果，一些人巨大財富增長，但另一些人幾乎沒有變化。再來全球每次危機都會擴大收入不平等，從 2008 金融危機到這次新冠疫情。

英國萊斯特大學 (University of Leicester) 檢查生活滿意度調查數據，以 1 10 評比生活滿意度，並比較 1981~2020 基尼數字。發現 1981 年當英國陷入經濟衰退時，生活滿意度為 7.71980 年代經濟繁榮期間不平等加劇，幸福指數到 1999 年下降到 7.4。隨著減少不平等的措施開始生效，幸福感慢慢恢復，到 2018 年，生活滿意度達 7.8

近幾十年來，大多數富裕國家不平等程度增加，其他國家也發現高不平等與低生活滿意度的關係。研究發現，任何從不平等程度最低四分之一上升到最高四分之一的國家，10 分制生活滿意度都會下降約 0.4

如印度不平等加劇，生活滿意度從 1990  6.7 下降到 2006  5.8。雖然印度經濟長期繁榮，但 2012 年滿意度仍低於 1990 年。美國和澳洲的生活滿意度也都顯著下降，俄羅斯攻打烏克蘭前，不平等程度下降的國家通常更幸福，如波蘭、秘魯、墨西哥和烏克蘭。

即使高收入者也不幸福，一名專門客戶是超級富豪的心理治療師表示，超級富豪經常有信任問題、缺乏目標感，並心理常存羞恥、內疚和恐懼。他們也在追逐更富有的迷途永不滿足，一般收入者也會感覺更落後，感覺被排斥和沮喪。

今年《世界幸福報告》衡量全球 146  2019~2021 年平均幸福分數，數據也反映疫情期間各國人民心裡情況，北歐國家幸福指數最高，前十名為芬蘭、丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、盧森堡、瑞典、挪威、以色列、紐西蘭。台灣排名第 26，是亞洲幸福感最高的國家。

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