快訊

報稅常犯錯誤 房貸抵稅、災損列扣注意這些眉角

鞠躬道歉全認！「小玉」換臉合成案首開庭 法院將傳所有被害人

室內室外要分清 環境科學建議別把髒鞋子穿進屋內

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emmastein】

在外面奔波一天回到家，你會把髒鞋子脫在外面還是穿進屋內？科學傾向前者。一群環境化學家花了 10 年研究家庭室內環境接觸到的污染物，發現約三分之一來自外部，不是被風吹進來，就是被穿出戶外的鞋底帶進家中。

人們高達 90% 時間都在室內度過，而屋內堆積的塵埃物質除了來自人或寵物脫落的毛髮、皮膚細屑，約三分之一都來自外部，所以在家中是否可穿戶外鞋並不是件小事。

來自澳洲環境科學家團隊評估了 35 個國家家庭中潛在有毒金屬（如砷、鎘、鉛）含量、抗生素抗性基因、家用消毒化學品、微塑膠、全氟化學品（PFAS，留在體內難以分解）、放射性元素等，發現屋內的鉛與戶外土壤中的鉛存在高相關性，可能的原因有風把物質從戶外吹進來、黏在你鞋底或寵物爪子帶進屋。

此外，鞋底與地板上某些微生物是具有抗藥性的病原體（包括與醫院相關的傳染性病原體），這些病原體通常難治療。科學家表示，如果可以在門口就脫下穿到戶外的鞋子，沒有太多好處鼓勵你把鞋子穿進屋內走來走去。

那麼脫掉戶外鞋後，有些家庭選擇換上室內拖，有些則選擇赤腳，研究團隊對此表示從環境健康角度來看，除了香港腳，不穿鞋子的屋內沒有太多明顯缺點。雖然過於無菌的環境也可能導致兒童在成長過程中增加過敏機率，但專家認為比起穿著髒鞋在屋裡走來走去，避免養成過敏體質更簡單的方法是多帶兒童出門享受美妙戶外活動。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

室內室外要分清 環境科學建議別把髒鞋子穿進屋內

在外面奔波一天回到家，你會把髒鞋子脫在外面還是穿進屋內？科學傾向前者。一群環境化學家花了 10 年研究家庭室內環境接觸到的污染物，發現約三分之一來自外部，不是被風吹進來，就是被穿出戶外的鞋底帶進家中。

不喜歡被追蹤數據？但數據顯示越來越多人樂意被投放喜好的廣告

大約在一年前，蘋果在 iOS 14.5 作業系統中推出了 App 追蹤透明度（App Tracking Transparency）功能，讓許多 iOS 用戶可以自由選擇是否願意被應用程式追蹤數據，好投放「你可能會喜歡」的廣告。

憂鬱焦慮成文明病 研究：每週走路1小時就可降低風險

運動對健康有好處，可以改善睡眠、降低血壓、預防心臟病、糖尿病和癌症、還能促進心理健康，減輕壓力、提振情緒，降低焦慮和憂鬱，但運動對許多人而言是有壓力的事。最新研究告訴人們不必那麼緊張，如果原本沒有活動的人，只要至少起身做一些事情，大多數對健康有益的好處都會實現。

混合工作甜蜜點 哈佛：一週進辦公室兩天最好

疫情讓遠距工作成為現實，但完全遠距工作也有很多缺點，現在許多企業都嘗試結合辦公室與遠距的混合工作，這種更彈性的模式也更受員工歡迎。但到底要如何分配辦公室與遠距分量，哪種規劃帶來最大生產力，哈佛大學 (Harvard University) 研究發現，一週進辦公室工作 1~2 天是混合工作模式的甜蜜點。

與朋友喝咖啡不會中鏢？研究：虛假安全感增加染疫風險

明明知道有疫情，減少與人接觸是最有效的方式，但人們已把社交活動降至最低，病毒為何散播如此快，關鍵可能在對親朋好友的風險認知太低。西班牙研究發現，人們對親友有種假安全感，認為最親近和最安全的人其實可能有最大風險。

常迷路、看不懂導航？研究發現恐跟生長環境的街道有關

你常迷路嗎？這可能跟你的童年環境有關。國外研究發現，如果是在棋盤、網格街道等規劃整齊城市長大的孩子，使用導航時無法像農村地區或街道彎曲的地區出生的孩子那樣輕鬆，而且這些發現可能有助於早期阿茲海默症的測試。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。