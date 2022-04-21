室內室外要分清 環境科學建議別把髒鞋子穿進屋內

【文‧Emmastein】

在外面奔波一天回到家，你會把髒鞋子脫在外面還是穿進屋內？科學傾向前者。一群環境化學家花了 10 年研究家庭室內環境接觸到的污染物，發現約三分之一來自外部，不是被風吹進來，就是被穿出戶外的鞋底帶進家中。

人們高達 90% 時間都在室內度過，而屋內堆積的塵埃物質除了來自人或寵物脫落的毛髮、皮膚細屑，約三分之一都來自外部，所以在家中是否可穿戶外鞋並不是件小事。

來自澳洲環境科學家團隊評估了 35 個國家家庭中潛在有毒金屬（如砷、鎘、鉛）含量、抗生素抗性基因、家用消毒化學品、微塑膠、全氟化學品（PFAS，留在體內難以分解）、放射性元素等，發現屋內的鉛與戶外土壤中的鉛存在高相關性，可能的原因有風把物質從戶外吹進來、黏在你鞋底或寵物爪子帶進屋。

此外，鞋底與地板上某些微生物是具有抗藥性的病原體（包括與醫院相關的傳染性病原體），這些病原體通常難治療。科學家表示，如果可以在門口就脫下穿到戶外的鞋子，沒有太多好處鼓勵你把鞋子穿進屋內走來走去。

那麼脫掉戶外鞋後，有些家庭選擇換上室內拖，有些則選擇赤腳，研究團隊對此表示從環境健康角度來看，除了香港腳，不穿鞋子的屋內沒有太多明顯缺點。雖然過於無菌的環境也可能導致兒童在成長過程中增加過敏機率，但專家認為比起穿著髒鞋在屋裡走來走去，避免養成過敏體質更簡單的方法是多帶兒童出門享受美妙戶外活動。

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