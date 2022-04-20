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不喜歡被追蹤數據？但數據顯示越來越多人樂意被投放喜好的廣告

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：蘋果）
（首圖來源：蘋果）

【文‧邱倢芯】

大約在一年前，蘋果在 iOS 14.5 作業系統中推出了 App 追蹤透明度（App Tracking Transparency）功能，讓許多 iOS 用戶可以自由選擇是否願意被應用程式追蹤數據，好投放「你可能會喜歡」的廣告。

起初願意被追蹤的用戶相當少，當時就有許多仰賴廣告投放來獲利的廠商害怕 ATT 功能會重創整個行動廣告市場。畢竟端看 2021 年 5 月的數據，當時願意被追蹤的用戶比例只有 16%，但沒想到一年後卻默默成長到 25%。

根據數據分析公司 Adjust 最新的調查結果顯示，用戶現在越來越可以接受自己的數據追蹤，且尤其在遊戲類應用程式更是如此，數據高達 30%。甚至在某些廣受歡迎的遊戲應用程式中，願意被追蹤的用戶比例還可以達到 75%。

Adjust 認為，雖然不同的應用程式有不同的「用戶願意被追蹤」同意率，但是其實從現在的數據也可以觀察出，其實逐漸地有部分用戶注意到了接收個性化廣告投放的「價值」（畢竟是投其所好）。

話雖如此，依照目前蘋果的政策走向來看，該公司顯然會繼續在 iOS 中推出更多用戶隱私功能。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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