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混合工作甜蜜點 哈佛：一週進辦公室兩天最好

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Nenad Stojkovic CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Nenad Stojkovic CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

疫情讓遠距工作成為現實，但完全遠距工作也有很多缺點，現在許多企業都嘗試結合辦公室與遠距的混合工作，這種更彈性的模式也更受員工歡迎。但到底要如何分配辦公室與遠距分量，哪種規劃帶來最大生產力，哈佛大學 (Harvard University) 研究發現，一週進辦公室工作 1~2 天是混合工作模式的甜蜜點。

美國展開混合工作模式的大規模實驗，史丹佛大學 (Stanford University) 教授研究發現，雇主預計近四分之一工作日將在家，但實際遠距工作天數方面，雇主和僱員有相當大差距，且愈高階經理人愈不希望遠距工作。

美國疫情趨緩，愈來愈多企業開始召回員工，3 9 日這週美國 10 個大都市地區平均辦公室入駐率為 40.5%，是去年 12 月以來最高百分比。微軟是第一家宣布希望員工 2 月底前重返辦公室的大型科技公司。Twitter 告訴員工可以永遠在家工作，也表示將在 3 月中旬開放辦公室。蘋果 Google 都漸進式召回員工。但這些公司也告訴員工，五天辦公週時代已結束，一些員工可在家工作。

蘋果確定 4 11 日讓員工返回，每週至少一天到辦公室工作，到 5 2 日員工必須每週兩天至辦公室上班，5 23 日開始員工每週需在辦公室上班三天。這是蘋果所謂的混合工作計劃實驗。但很多蘋果員工反對沒有完全遠距工作選項的召回計畫。

但員工不見得喜歡完全遠距工作。哈佛大學研究人員 2020 年夏天實驗發現對員工與企業而言雙贏的安排。實驗將 130 名行政人員隨機分三組，一組人在辦公室工作日不到 25%，另一組人超過 40%，第三組在中間，相當於每週進辦公室 1~2 天，為期九週。

研究人員分析行政人員發送的 3 萬多封電子郵件，使用文本分析衡量新穎性。發現中間組比其他組產生更多原創作品，差異很顯著，經理的評價也更高。且每週只來辦公室幾天的人，不會像完全遠距工作的員工認為自己被排除在核心之外。 

研究人員表示，中級混合工作似乎是最佳選擇，員工有靈活性，也不像完全遠距工作的人孤立。這項發現與其他僅調查員工偏好的研究最大差別在於實際調查混合工作員工的成效。

史丹佛大學經濟學教授表示，混合辦公室與在家工作已成為標準之一，員工也希望繼續遠距工作，至少每週工作一部分時間。當今勞動力市場緊張下，企業最糟糕的措施就是期望員工每週五天來公司上班，還說「這是摧毀公司的最快方法」。

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