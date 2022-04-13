與朋友喝咖啡不會中鏢？研究：虛假安全感增加染疫風險

【文‧黃嬿】

明明知道有疫情，減少與人接觸是最有效的方式，但人們已把社交活動降至最低，病毒為何散播如此快，關鍵可能在對親朋好友的風險認知太低。西班牙研究發現，人們對親友有種假安全感，認為最親近和最安全的人其實可能有最大風險。

先前研究發現，當人們與某人保持密切關係時，往往感到安全，可能導致做出情緒化而不是理性的決定。疫情時證實這種親密悖論，西班牙馬德里卡洛斯三世大學 (Universidad Carlos III de Madrid) 消費者行為和商業心理學研究人員，疫情期間對美國人進行五次不同的線上實驗。每種實驗都指向同結果，即當有朋友在場時，甚至只是想起朋友時，人們就可能不太願意採取公共衛生預防措施防範感染 COVID-19。甚至知道自己或許被朋友感染時，人們風險意識也會突然降低，且認為從親朋好友再次感染的機率要比陌生人小。

研究人員稱此為朋友盾牌效應，且思想愈保守的人愈有這種親疏之分。研究還發現，人們不僅更信任朋友，且更信任同群體的成員，例如同球隊的支持者，即使是陌生人。

限制與親密朋友家人互動，是降低病毒傳播風險的常見保護措施。研究人員表示：「任何人都可能感染新冠病毒，無論朋友還是敵人、熟人還是陌生人，但自相矛盾的是，我們越假設像自己的人不會傳染病毒給我們，就越有可能被他們傳染。」

對大多數人來說，可能會認為自我威脅只來自他人，當風險與積極事物如朋友相關時，風險似乎不再有威脅性，因此多數人認為即使疫情最嚴重時，與朋友一起去最喜歡的咖啡店也很合理，這可解釋為何人們雖有防疫意識，但這種自我意識並不可靠，病毒傳播很難仰賴個人防範。

研究人員表示，「朋友和家人可以提供舒適感，但相信他們會保護你免受 COVID-19 感染是不合理和危險的想法」。擔憂朋友盾牌效應趨勢，可能加劇錯誤的安全感，並導致未來傳染擴大。一些國家公共衛生指南鼓勵人們將互動限制於親密朋友圈內，但研究人員希望研究為未來公共衛生政策提供證據，提醒人們即使與親密朋友在一起也要小心。研究發表在《實驗心理學》期刊。

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