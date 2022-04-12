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常迷路、看不懂導航？研究發現恐跟生長環境的街道有關

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
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【文‧林妤柔】

你常迷路嗎？這可能跟你的童年環境有關。國外研究發現，如果是在棋盤、網格街道等規劃整齊城市長大的孩子，使用導航時無法像農村地區或街道彎曲的地區出生的孩子那樣輕鬆，而且這些發現可能有助於早期阿茲海默症的測試。

童年環境不只影響身心健康與幸福感，同時影響到以後的生活能力。研究人員指出，跟語言一樣，導航是一種技能，在大腦正在發育時似乎可以塑形。

這項研究由倫敦大學學院（University College London）科學家 de Silva 及其英、法同事於 3 月 30 日發表在《自然》雜誌。作者指出，想藉此設計出與導航相關測試，幫助診斷阿茲海默症，因為有時候迷路，可能是阿茲海默症記憶問題的前兆。

目前研究人員已經開發出針對認知能力下降的虛擬導航測試，但只有他們知道哪些因素影響人們的尋路能力，以及該如何解釋結果。

英國東安格里亞大學研究阿茲海默症 Michael Hornberger 提出透過電玩遊戲設計，來判斷不同年齡、性別和地點對於導航的表現，同時可評估處於阿茲海默症早期階段的病人。

研究團隊研究 38 個國家、約 40 萬名玩家的遊戲資料，發現年齡會逐漸影響人們的導航技能，且在城市外長大的人，比城內的人擁有更好的導航技能，即使科學家調整過年齡、性別和教育水準。

此外，不同國籍玩家也有不同表現，像西班牙城市人的導航能力非常接近農村人，這可能跟街道複雜程度有關，而美國城市長大的人則與農村差距甚遠，因為美國街道較整齊且更容易預測。

法國家科學研究中心科學家、該論文另一位主要作者 Antoine Coutrot 指出，如果出生自芝加哥、布宜諾斯艾利斯或蒙特婁這些城市非常像網格的人，無法像倫敦、巴黎長大的小孩一樣訓練出導航技能，因為後者街道更加錯綜複雜。

其中一位研究博士 Coutrot 指出，「這告訴你，當你的大腦在發育時，這是一個關鍵時期，有點像你想學習一種新的語言時。」

該研究推測，更複雜環境可能有助於在海馬迴形成新的神經元，但人們仍能在以後的生活中發展導航技能。此外，部分作者認為，街道設計不是使一座城市更難或更容易導航的唯一因素，大型或可見地標可能更加重要，只是這更難量化。

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