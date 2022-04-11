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感到無聊、討厭等待情緒 進一步影響過動兒童症狀發生

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

患有過動症的孩子難以忍受無聊和等待，但少有研究注意這些情緒對過動症兒童認知有何影響。長庚大學職治系暨行為科學所許嘉芬助理教授團隊研究後發現，無聊、討厭等待與症狀嚴重程度具中度～高度正相關，感到無聊會影響個體對等待的厭惡感，進而影響注意力不足過動症問題行為發生。

注意力不足過動症（attention deficit hyperactivity disorder，縮寫 ADHD）俗稱過動症，是兒童時期常見的神經發展疾患之一，特性為難以專注、過度活躍（活動量過高）、做事不考慮後果（行為衝動）等，這些症狀可能延續到青少年或成人。

患有 ADHD 的孩子更難以忍受無聊與等待，但少有研究提及無聊的感受對 ADHD 兒童認知、情緒及行為有何影響。許嘉芬教授團隊在科技部計畫支持下，研究 ADHD 兒童產生無聊感受、討厭等待與注意力不集中的關係，發現無聊傾向、討厭等待與 ADHD 症狀嚴重度有中度至高度正相關。

換句話說，感受到無聊的同時也會增加個體對等待的厭惡感，進而影響 ADHD 問題行為發生。研究亦發現，ADHD 兒童比正常發展兒童具更高的無聊傾向，比如完成須保持注意力的作業一段時間後易感受到無聊，感到無聊又導致注意力表現越差，注意力越差越容易覺得寫作業很無聊。

研究團隊表示，無聊涉及大腦的預設模式網路（Default mode network，DMN），此網路在發呆、做白日夢時特別活躍，而 ADHD 兒童在等待與進行注意力作業時，無法有效降低此網路神經活動，推測其問題行為可能與此有關。

許嘉芬教授提醒，ADHD 孩子的問題行為無法以打罵方式改善，必須保持耐心並給予孩子清楚規則。當 ADHD 孩子感到無聊時，需協助他們找到有興趣且願意主動投入心力的人事物，如此可大幅降低孩子的無聊感受，進而改善注意力表現。

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