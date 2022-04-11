大辭職不是疫情短暫現象 哈佛：雇主將面對的新現實

【文‧黃嬿】

去年一年美國有 4,700 萬人自願離職創紀錄，很多人稱為「大辭職」，認為這是疫情後獨特後遺症，但《哈佛商業評論》分析，大辭職並非平空出現，而是疫情前就有的趨勢，這股驅動美國人離職的背後力量將在疫情後繼續存活。

現在美國勞工無處不短缺，有些營業場所還被迫減少營業時間。但分析認為，如果拉長為十幾年看，現在辭職不是疫情引發的短期動盪，過去幾年辭職率一直上升，2020 年疫情時很多人不敢離職，離職率稍微放緩，2021 年隨著美國刺激性支票發放和不確定性減弱，人們開始辭職，簡單說就是如果沒有疫情，許多人可能 2020 年就辭職。

文章分析大辭職背後有五個因素：退休、 搬遷、重新考慮、重新洗牌和不願意，這場疫情只是結合五者，產生勞動力市場所有變化。重要因素之一是年長員工提早退休，可能本來就想退，剛好遇上股市飆升和住宅物業價值上漲，更有信心採取行動。年長員工離職格局與上次金融風暴大不相同，2007~2009 年大衰退期間，55 歲以上勞動力參與率增加 1%，這次疫情間下降 1.9%。

至於搬遷的人沒有預期多。報導指出雖然高技能知識工作者放棄生活成本昂貴的地區，轉向風景勝地的文章很吸引人，但實際上搬遷並非大辭職的原因。2021 年整體流動率是 70 多年有紀錄以來最低點。1980 年代以來，搬遷率一直穩步下降，疫情並沒有扭轉趨勢。

第三點是重新考慮工作的意義。疫情造成死亡和重病讓人們重新考慮人生的優先事項，女性比男性受影響更大，年輕人比年長者更嚴重。特別是諮詢和金融等白領行業，基層人員經歷嚴重職業倦怠，因疫情期間業務繁重，基層人員卻沒有獲得培訓或成長回報，或從客戶互動受益，都改變年輕人對此類工作的忍受度。

許多人不是退出職場而是重新洗牌。布魯金斯學會分析顯示，離職率最高的行業，雇主反應是大幅提高薪資吸引勞工。如 2021 年麥當勞將時薪提高一成，還改善緊急托兒、帶薪休假和學費報銷等福利，結果 2021 年成功擴大員工數，年底人員配備高於年初。沃爾瑪也宣布五年內為員工支付 100% 大學學費和書籍費用，希望吸引員工及提高員工留職率。疫情後許多員工不願返回辦公室也是導致大辭職的原因之一。

Quartz 分析指出，一下有這麼多人辭職，是美國系統性未能重視工人的結果。文章指責美國長期重視商業友善政策和以股東為中心，成為發達經濟體對勞工最苛刻的國家，缺乏帶薪休假，也沒有支持育兒，疫情期間缺乏支持性，更不用說聯邦最低工資十幾年沒漲。哈佛評論認為，現在辭職只是延續疫情前趨勢，是未來幾年美國雇主可能要對抗的現實。

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