自閉症兒大腦杏仁核異常 關鍵在出生後6個月

【文‧黃嬿】

杏仁核位於大腦深處，處理記憶、情緒反應和決策方面有關鍵作用，科學家發現自閉症學齡兒童杏仁核異常過大，但不清楚杏仁核過度生長時間點。最近這個問題有了解答，據大腦掃描發現，早在嬰兒 6 個月大時，自閉症嬰兒杏仁核就開始過度生長。

自閉症譜系障礙 (ASD) 指神經發育障礙，特徵是社交技能、重複行為、言語和非語言交流有問題。據美國疾病控制和預防中心數據，美國每 44 名兒童就有 1 名是自閉症。

先前研究就發現自閉症患者大腦杏仁核異常大，為了更清楚確定杏仁核何時開始過度生長，研究人員找來患有脆性 X 綜合徵的嬰兒、患有 ASD 的嬰兒和正常嬰兒，6、12 和 24 個月大自然睡眠期間共進行 1 千多次大腦磁共振成像 (MRI) 掃描。

研究人員發現，患有 ASD 的嬰兒，杏仁核大小 6 個月大時還正常，但 6~12 個月大時開始比其他患脆性 X 綜合徵和沒有自閉症的嬰兒長更快，且 12 個月時顯著增大，杏仁核擴大會持續 24 個月。

科學家認為，杏仁核過度生長可能是自閉症獨有，因脆性 X 綜合徵的嬰兒 6 個月大時已有認知延遲跡象，且杏仁核生長沒有差異，而是另一個大腦結構尾狀核區域擴大，這與重複行為增加有關。

自閉症嬰兒是在 6~24 個月大就發現認知能力逐漸下降，科學家認為 6~12 個月杏仁核生長速度與幼兒 24 個月後社會缺陷有關，杏仁核過度生長越快，24 個月時 ASD 症狀嚴重度就越高。

研究人員想知道，這些孩子的大腦發生什麼事，足以觸發過度生長。先前研究發現自閉症與嬰兒如何處理環境視覺刺激有關，因此假設當處理視覺和感官資訊的能力出現問題，可能對杏仁核增加壓力，導致杏仁核過度生長。其他精神疾病如憂鬱症和焦慮症研究，杏仁核過度生長也與慢性壓力有關。

這項研究結果是第一個自閉症行為症狀出現前確定杏仁核過度生長的研究。自閉症症狀通常發生在孩童 3 歲前，有些人從出生那刻起有跡象，但確診為自閉症經常是 3 歲後，科學家表示，開始干預和支持最有可能患自閉症的兒童最佳時間可能是杏仁核過度生長前第一年，症狀前改善嬰兒視覺和其他感覺處理是治療重點。研究發表於美國精神病學協會官方期刊《美國精神病學雜誌》。

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