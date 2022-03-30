白色污染無處不在 首次在人體血液發現微塑膠

【文‧Daisy Chuang】

「我們的血液、生命之河，裡面有塑膠」，最近荷蘭科學家展現塑膠污染的嚴重性，透過新型的分析工具，團隊證明微塑膠也會進入到人體組織。

無論是風、海洋，甚至是紫外線，都會讓塑膠袋和寶特瓶變成更小的碎片，最終成為肉眼不可見的微塑膠，使科學家們難以追蹤流入大自然的塑膠的動向。

這些微塑膠還有可能被生物吸收，目前已知微塑膠會對許多海洋生物造成不良影響，好比會讓魚類動脈長瘤、影響寄居蟹的認知等，而荷蘭阿姆斯特丹自由大學（VU）透過新研究，我們可以發現，其實人體組織、糞便中也有微塑膠顆粒，未來將能以此研究為基礎，進一步調查塑膠對人體的影響。

阿姆斯特丹自由大學、荷蘭研究中心 Deltares、阿姆斯特丹聯電醫學中心和阿姆斯特丹大學醫學中心團隊攜手合作，新開發的分析工具能確定人體血液中奈米塑膠顆粒，後研究收集 22 名健康捐贈者樣本，確認是否含有 5 種不同的塑膠聚合物。

研究指出，四分之三的受試者被發現血液中含有塑膠顆粒，這是塑膠進入人體血液的第一個證據，且平均每毫升血液有 1.6 微克微塑膠，大約是每 1,000 升水大約有一茶匙塑膠。

阿姆斯特丹自由大學 Heather Leslie 表示，團隊現在已經證明，我們在人體生命之河──血液中發現塑膠。其中聚對苯二甲酸乙二酯（PET）、聚乙烯（PE）、苯乙烯是最常見的塑膠，研究人員也在論文中描述塑膠如何進入血液，認為可能是通過黏膜接觸進入體內，並指出只要是介於 1 奈米到 20 微米之間的顆粒，都可以透過空氣傳播吸入。

那麼這對人類健康有什麼影響呢？研究指出，塑膠顆粒會對細胞產生毒性作用並改變它們的形狀，小鼠研究還指出，可能會滲入腦血管障壁並導致高膽固醇和心臟病，但一切還要持續研究，希望下一步可以加以研究塑膠如何從血液轉移到其他組織或器官。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】