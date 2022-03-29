為什麼自然界普遍進化出對稱的樣子？

【文‧Emmastein】

生物學和自然界，對稱往往是規則而非例外，比如人體有對稱器官、蝴蝶有對稱翅膀、就連蛋白質和 RNA 也有對稱結構。為什麼演化如此偏好對稱性？生物學家無法解釋，但電腦科學領域或許能回答這問題：模擬表明，對稱結構最簡單好辦事。

雖然對稱結構看起來不一定如數學嚴謹，自然界與生物體內也確實有不對稱性（如心臟），但比起對稱，非對稱性更罕見。為什麼進化偏愛對稱結構？顯然原因不是好看，據挪威卑爾根大學數學系教授 Iain Johnston 團隊研究，原因是「簡單、好做事」。

自然選擇（natural selection）會在演化過程自動保存有助生存的性狀，研究團隊分析數千種蛋白質複合物與 RNA 結構、控制基因開關方式的分子模型後發現，進化特別偏愛對稱，因產生對稱的指令更容易嵌入遺傳密碼、讓分子更有技巧工作。

Iain Johnston 解釋：「想像一下想請工人快速鋪好地板，你不會說這裡放長方形、那裡放菱形，這裡要鑲鑽、那裡要木頭材質；相反你會說：全部都放方形磁磚。」這種簡單又好處理的配置便會產生高度對稱結果。

模擬表明，如果簡單結構就足以完成工作，那麼自然選擇會接管並利用這些結構，比起低對稱性複雜結構，進化更偏好低複雜性的高對稱結構。

新論文發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

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