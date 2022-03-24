開夜燈睡覺也不行 研究：微弱光足以增加心臟病與代謝疾病風險

【文‧黃嬿】

很多人睡覺喜歡留一盞夜燈，但美國西北大學研究發現，即使不是很亮的光，只要一晚，就足以損害血糖和心血管調節功能，增加日後罹患心臟病、糖尿病和新陳代謝毛病的風險。

晚上睡眠環境很難完全避免光線，有時候是家裡夜燈，調查發現，高達四成的人睡覺時會開著床頭燈或臥室開燈，或開著電視。即使睡覺不開任何燈，有時也很難避免家庭外的光源，尤其大城市地區。

西北大學費恩伯格醫學院 (Northwestern University Feinberg School of Medicine) 晝夜節律和睡眠醫學中心科學家發現，環境約 5%~10% 光會通過閉合眼瞼到達眼睛，光線雖弱，但即使微弱光線也會導致慢波和快速眼動睡眠不足，這是大多數細胞更新發生的睡眠階段。這些微弱光會還會導致心率加快，胰島素抵抗上升，使主掌戰鬥或逃跑的交感神經，以及主導休息和放鬆的副交感神經神經系統失衡，與健康人的血壓升高有關。

西北大學科學家表示，白天光照會啟動交感神經系統增加心率，使心臟進入高速運轉狀態，並提高警覺性以應付挑戰，夜間睡眠期間暴露於光線時也會出現類似效果。

這項研究測試參與者一晚接觸 100 照度的中等光線，與 3 照度微光的睡眠效果，結果發現中等光照就會使身體進入稱為交感神經觸發的更高警戒狀態。這種狀態下心率會增加，心臟收縮力也會增加，血液輸送速度也會加快，達含氧血液流動。

心率加快影響很大。科學家表示，心率和其他心血管參數通常夜間較低，白天較高。當在光線充足的房間睡覺時，心率會增加，代表即使睡著，自主神經系統也會觸發。許多研究發現，夜間心率升高是未來心臟病和過早死亡的危險因素。

此外，人們睡在明亮房間後第二天早上，還會出現胰島素阻抗現象。胰島素阻抗是指肌肉、脂肪和活細胞中的細胞對胰島素反應不佳，無法利用血液葡萄糖獲取能量，造成胰腺產生更多的胰島素，久而久之血糖就會上升。

高血糖是胰島素阻抗標誌，代表身體停止正確使用葡萄糖，使胰腺進入超速運轉狀態，最後失去平衡。過去研究發現，胰島素抵抗最終會導致 2 型糖尿病。先前就有研究發現睡眠期間暴露於光線的人，很多都超重或肥胖，這項研究發現基礎機制，證明光線會影響調節葡萄糖的能力。

研究人員表示，除了睡眠、營養和運動，白天光照也是影響健康的重要因素，這項研究告訴我們，夜間請盡量避免光線，即使不是很亮的環境，也足以損害心臟和內分泌正常運作。如果一定要開燈，研究人員建議，只要光線足以讓你看清楚周遭環境，就代表太亮了。

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