每日點擊高達 1.36 億次 Netflix 回顧「略過介紹」功能設計緣起

【文‧陳冠榮】

在串流影音平台 Netflix 上，觀賞影集、動畫等片頭經常出現「略過介紹」（Skip Intro）按鍵，官方指出每天使用次數高達 1 億 3,600 萬次，為 Netflix 會員累積省下相當於 195 年的驚人時間。然而這在幾年前，這項功能還只是個模糊的想法。Netflix 產品創新部門總監 Cameron Johnson 近日發表專文，帶領大家一同回顧「略過介紹」功能的設計起源。

Cameron Johnson 指出，觀眾有時候會想複習最愛的影片精彩瞬間，比方說動作場景，真相大白、劇情出現驚人轉折的時刻，抑或每看必笑的爆笑場面。當時團隊有個想法，是在 Netflix 提供倒轉與快轉的功能，按一下為 10 秒。當觀眾若是一時分心、漏看其中一幕，可以倒轉 10 秒回看；至於為什麼需要快轉 10 秒？他則認為，觀眾可能會想跳過片頭，馬上繼續看接下來的故事。

為此團隊做了研究，發現 Netflix 會員對於節目開始前 5 分鐘手動跳過的機率約有 15%，這讓團隊有了信心，相信有很多觀眾會想略過片頭介紹。不只如此，團隊不想設計對於多種不同需求也許都有一點點幫助的功能，而是比較想設計出只有一種用途，但是非常有幫助的一項功能。目標是讓這項功能越單純越好，同時讓觀眾保有選擇權，可在觀賞影集或動畫選擇再看一次熟悉的片頭與主題曲；按鍵只在需要時出現在畫面上就好，而且最好只需要點擊一次就能發揮作用。

至於這個按鍵的名稱，團隊集思廣益想了幾個方案，包括「跳過片頭」、「略過開頭」、「快轉跳過」、「略過介紹」等等，甚至只有「略過」2 字；接著再對隨機選中的 Netflix 會員進行功能測試，最初於美國、英國、加拿大等地的 250 個節目（不包括電影）中放入這個按鍵，而且一開始只在電腦網頁版上推出。

這個看似簡單的功能得到觀眾的大量迴響，而且在社群媒體上也獲得非常多好評，其中又以「略過介紹」這個名稱的效果最好。Cameron Johnson 還透露團隊一名工程師說道：「我覺得就算放一個『免費獲得杯子蛋糕』的按鍵，點擊數搞不好還比不上『略過介紹』。」

到了 2017 年 8 月，Netflix 也在電視 App 上新增了「略過介紹」功能，隔年 5 月則在手機 App 推出。

特別的是，當電腦螢幕畫面上出現【略過介紹】按鍵時，按下鍵盤的「s」鍵其實也能略過介紹（Skip Intro），不必用到滑鼠來點擊，這可能是很少人知道卻很實用的 Netflix 快捷鍵。

時至今日，實在很難想像觀賞 Netflix 節目時若無「略過介紹」按鍵可按，會是什麼樣的情況，已經變成大家愛用的功能，甚至其他串流服務也有類似設計，帶給全球觀眾無數便利的瞬間體驗。

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