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為什麼平價版 iPhone 14 搭載 A15 晶片？一切都是行銷手法

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：蘋果)
(首圖來源：蘋果)

【文‧邱倢芯】

iPhone SE 3 還沒開賣，現在市場關注度早全數集中到下半年 iPhone 14 系列。據近期傳聞，蘋果將由今年 4 款新手機開始晶片等級區分，平價版 iPhone 14 只能配 A15 晶片，高階版 iPhone 14 則能升級成最新 A16 仿生晶片。

為什麼蘋果要這麼做？可能與行銷手法有關。

中資天風證券知名分析師郭明錤日前在 Twitter 指出，今年只有高階版 iPhone 14 有新處理晶片 A16 可用，平價版 iPhone 14 僅搭載 A15 晶片。

其實這不是蘋果第一次這麼做。2010 年 iPhone 4 處理器為 A4，之後處理器命名方式就一直維持數字流水號。然而到了 2012 年，蘋果不得不為了第三代 iPad 打造更強大晶片，因這是蘋果首款搭載高解析度 Retina 顯示器的產品。

蘋果當時想到的方式，就是基於 iPhone 4s 與 iPad 2 的 A5 晶片（雙核 GPU）開發更高階版 A5X，A5X 晶片擁有 4 核 GPU，加上 X 讓這款晶片聽起來更強大，往後幾版 iPad 處理器都會加上 X 命名，就是為了強調有更強大 GPU 與更多 RAM。

X 命名邏輯一直到 2018 年 iPad Pro，搭載 A12X 晶片；2020 年時，蘋果沒有為新版 iPad Pro 打造 A13X 晶片，反而基於 A12X 再強化，所以蘋果又想了新命名邏輯 A12Z。

新命名方式就讓市場買單，這是不是讓你想到 2020 年底 M 系列晶片？

當蘋果決定將所有 Mac 產品處理器從英特爾（Intel）晶片轉成自己打造的 Apple Silicon 時，就需要更新穎的命名方式，所以蘋果想到了 M1。

（Source：蘋果）
（Source：蘋果）

M1 推出後，有些市場人士指蘋果將 M1 視為 A14X，也有許多人解析 M1 後發現， M1 本質上就是 iPhone 12 系列 A14 處理器，只是加入更多 CPU 與 GPU 內核；蘋果之後推出的 M1 系列晶片（M1 Pro、M1 Max 和 M1 Ultra）其實都是基於 A14 晶片打造。

M1 這種命名是否聽起來非常吸引人？如果你告訴別人「我的 iPad Air 晶片是 M1」聽起來是不是比 A14X 更強？這其實是蘋果利用新命名造成錯覺，讓消費者有種「好像有大變化」的行銷方式。

回到一開始平價版 iPhone 14 的 A15 仿生晶片，許多人認為蘋果不會單純用與 iPhone 13 一樣的 A15 處理器，畢竟即便 iPhone 13 全系列與 iPad mini 6 都標榜搭載 A15 晶片，但還是有些不同。

平價版 iPhone 13 與 iPad mini 6 是一般 A15 晶片（6 核 CPU、5 核 GPU、4GB RAM），iPhone 13 Pro 系列 A15 晶片有額外 GPU 內核，使 Pro 系列 iPhone 13 圖形處理能力提升 34%，且 iPhone 13 Pro 系列還有 6GB RAM。

但平價版 iPhone 14 到最後會採用哪種 A15 晶片還未確認，也不確定蘋果為什麼新機還要繼續用 A15 晶片的原因，可能與全世界晶片荒有關，也有可能蘋果有意識到消費者不會注意 A16 與 A15 的差異。

不過為了行銷，蘋果其實也可以推出新機後宣稱平價版 iPhone 14 是用 A16 晶片，高階版是「A16 Pro」晶片；反正一切都有可能，蘋果行銷團隊一定會讓新產品聽起來超級強大。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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