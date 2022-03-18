大腦電場像指揮 管理神經元處理工作記憶訊息

【文‧Emmastein】

當人的大腦試圖記住一些交代事項、比如回家路上順便買些什麼日用品時，一項新研究表明，大腦記住這些訊息靠的並非單神經元電活動，而是它們產生的整體電場。

當神經科學家研究大腦如何處理工作記憶的訊息時，他們發現即使每次實驗重複相同任務，單個細胞的活動也有所不同，這種現象稱為認知代表漂移（representational drift）。

然而麻省理工學院與倫敦大學科學家發現無論涉及哪些特定神經元，這些細胞產生的整體電場都能提供讓大腦記住資訊的穩定一致訊號。

研究作者 Dimitris Pinotsis 形容該電場就像管弦樂團的指揮，神經元則是演奏者，就算演奏者替換或少了誰，指揮仍在上負責協調整個樂團以完成曲子，確保即使某些神經元死亡，大腦仍可正常發揮作用，即使發生認知代表漂移，大腦仍可藉這種機制全面運作。

為了測試大腦電場能否維持穩定且包含與特定任務相關的訊息，研究人員直接測量動物在遊戲時大腦表面神經元的電活動，正如預期出現認知代表漂移，單個神經元參與的活動也不盡相同，且電活動不僅從參與任務的神經元產生，也從正在處理無關事物的細胞中形成，導致訊號非常亂。

於是團隊後續再透過數學分析分離出相關神經活動，以確定哪些神經元是正在執行相同工作的團隊，再計算這些神經元活動於大腦表面產生的電場，研究結果表明，當動物在遊戲中要記住的提示方向相同時，電場表現得比潛在神經活動更加一致。

單個神經元之間的變化並非毫無意義，不同神經元每分鐘都表現出與剛剛不同的行為，但為了完成工作記憶任務，比神經元變化更重要的是整體維持一致。科學家正準備研究下一個問題：電場能否成為控制神經元的手段？

新論文發表在《NeuroImage》期刊。

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