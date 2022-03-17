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少了充電器、有線耳機有多省？外媒：蘋果目前省了1,870億元

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：科技新報）
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【文‧邱倢芯】

蘋果前年推出 iPhone 12 系列機款時就表示，為了環保，往後 iPhone 盒裝不再隨附充電頭與有線耳機。而少附充電頭、有線耳機能讓蘋果省下多少錢？《每日郵報》報導，截至目前蘋果省下約 50 億英鎊（約台幣 1,870 億元）。

蘋果先前指盒裝不附充電頭與有線耳機是要減少浪費，讓一些環保人士感到開心；且聲稱這樣做每年可減少 200 萬噸碳排放，等於減少 50 萬輛汽車上路。

不過這做法有人讚許有人批評，批評人士認為，蘋果移除盒裝充電器與有線耳機，但是這兩樣產品的個別零售價並沒有降低，蘋果節省成本卻沒有反映至售價。

《每日郵報》指出，蘋果宣布新環保政策後，全球售出 1.9 億支 iPhone；少掉充電器與有線耳機，以及減少的運輸成本（外盒體積變小，運輸量增加），蘋果這兩年省下的成本可能高達 50 億英鎊，且還可能有額外 2.25 億英鎊（約台幣 84 億元）配件收益。

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