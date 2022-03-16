含鉛汽油後遺症影響一代人 導致美國半數人智商降低

【文‧黃嬿】

1920 年前汽油不含鉛，那時地球大氣鉛含量也微不足道，美國 1923 年開始使用含鉛汽油，1996 年才禁止汽車使用含鉛汽油。直到去年，世界最後一個使用含鉛汽油的國家阿爾及利亞才宣布全面禁止含鉛汽油，70 年來這種有毒物質已造成人類永久傷害。一項研究發現，現在美國超過 1.7 億人受當年鉛污染殘害，導致智商降低，大腦更快老化。

鉛有神經毒性，一旦以灰塵形式吸入、攝入或經水攝取，就能進入血液，通過血腦屏障進入大腦，侵蝕腦細胞。研究發現，幼兒特別容易受鉛損害大腦發育和降低認知能力。

鉛侵入血液的主要途徑是汽車尾氣。美國杜克大學發表於《美國國家科學院院刊》的研究利用美國兒童血鉛濃度、含鉛氣體使用情況和人口統計的公開數據，確定 2015 年每個活美國人可能承受的鉛暴露終生負擔。科學家以 IQ 分數反應鉛對智力的影響，有半數兒童時期曾接觸過危險程度的鉛，估計含鉛氣體使智商得分降低 8.24 億分，幾乎是每人 3 分。

尤其 1960 年代和 1970 年代生活於使用高峰期的人，兒童時期鉛暴露量都相當高，鉛暴露量是當今限制八倍，智商平均可能會下降 6~7 分。研究人員強調 IQ 降低幾分的計算方式可忽略不計，但無論幾分，這些變化就足以使認知能力低於平均。

接觸過量鉛毒物的風險不只智商降低，還會面臨其他長期健康問題，如大腦體積縮小、精神疾病可能性增加，以及成年期心血管疾病增加。自 1996 年美國政府禁止汽車使用含鉛汽油後，兒童鉛暴露量逐漸下降，研究顯示 1996 年後出生的兒童血鉛濃度普遍低於父母和祖父母，但與前工業時代前幾代人相比，鉛暴露量仍算高。

科學家已將鉛污染視為美國持續時間最長的流行病。日本是世界最早禁用含鉛汽油的國家，大多數高收入國家 1980 年代就禁止使用含鉛汽油，中國 2000 年停止生產含鉛汽油，台灣也是 2000 年規定不得銷售含鉛汽油。

含鉛汽油退場也只不過 20 年前的事，今天仍有許多人在收拾後果。且環境仍有鉛，去年針對超過 100 萬美國兒童的研究發現，一半人血液可檢測到鉛含量。科學家表示，鉛污染並不像出車禍後肩膀撕裂會癒合，然後就沒事了，鉛污染會透過不同方式對身體造成損傷，使生活產生長期影響。

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