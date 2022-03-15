快訊

新光金控併元富證券爆內線交易 檢調今約談前資深副理

圖文教學／戴口罩也能解鎖Face ID！實測iOS15.4新功能 1秒通關

房價增值七成流入富人口袋 中產階級被踢出住房市場

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Will Buckner CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Will Buckner CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

全球房市漲翻天，加劇貧富差距。美國一項調查發現，隨著房價飆升，十年來住房財富增加 8 兆美元，七成流向高收入者，中等收入家庭占 26%，低收入家庭僅占 4%。由於房價愈來愈高不可攀，過去十年中等收入家庭的住房擁有率下降幅度最大，市場預期房價還會漲兩年，未來普通家庭將更買不起房。

這項名為《新興中產階級市場的住房財富收益》研究調查 2010~2020 年間各收入群體以及美國 917 個大都市或小城市地區的住房財富分佈情況，研究發現在這十年中受益最多的是高收入者。

雖然所有收入群體的住房財富都在增長，但中低收入家庭最終獲得的收益比例較小。研究發現過去十年積累的 8.2 兆美元住房財富中，高收入房主占所有財富積累的大約 71%。中等收入房主中，住房總財富增加 2.1 兆美元，占住房財富增長的 26%，在低收入房主中，住房財富增加 2,960 億美元，只占住房財富增長的 4%。

創紀錄的低利率和可供購買的房屋稀缺，再加上疫情期間出人意料的爆炸性需求，導致去年美國平均房價上漲 17%，是至少 20 年來最強勁的年度漲幅。根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的數據，在美國如果 10 年前以 162,600 美元的中位價購買典型的單戶住宅，那麼現在可能已經有 229,400 美元的住房財富。

NAR 首席經濟學家表示，房屋價值通常會隨著時間增值，因此房主在支付頭期款，並開始付貸款後就等同開始累積財富，因此擁有房屋仍然是建立長期財富的一種行之有效的方法。但現在要進入房屋市場愈來愈難，過去十年紐約和洛杉磯等大都市地區房價急速上漲，使中等收入受薪者愈來愈難負擔，中等收入者不是因為買不起房而放棄，就是遷移到其他更負擔得起的地區。

預計今年美國房價還將繼續漲。《路透社》調查房地產分析師顯示，即使美聯儲開始升息，今年美國房價仍將上漲 10.3%，比 12 月調查中 8% 提升，顯示住房潛在需求仍然強勁，住房供應仍然緊張。2023 年才會開始降溫，預計明年價格將上漲 5%，2024 年上漲 4.1%，都比前次調查略有上升。市場預測賣方市場還有兩年，要到 2024 年才會出現轉機。

獨立諮詢公司 Hunter Housing Economics 負責人認為今年房價通膨率將略低於 8%，2023 年為 4.1%，他認為最近房價上漲的步伐顯然是不可持續的，房價上漲速度將放緩至更接近 20 多歲和 30 多歲的人組成的家庭收入增長速度，但下跌的風險非常低。

當被問及今年的聯邦基金利率將導致房地產市場顯著放緩時，分析師的回報中值為 1.75%，牛津經濟研究院認為利率超過 2% 就將減緩經濟增長並抑制房地產活動。主要投行預期 2022 年美國升息幅度將介於 1.5%~1.75%。英國分析師認為，受戰事影響較大，加上通貨膨脹與升息，將讓更多購屋者買不起房，預期 2022 年英國的房價漲幅就會大幅趨緩。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

房價增值七成流入富人口袋 中產階級被踢出住房市場

全球房市漲翻天，加劇貧富差距。美國一項調查發現，隨著房價飆升，十年來住房財富增加 8 兆美元，七成流向高收入者，中等收入家庭占 26%，低收入家庭僅占 4%。由於房價愈來愈高不可攀，過去十年中等收入家庭的住房擁有率下降幅度最大，市場預期房價還會漲兩年，未來普通家庭將更買不起房。

重新思考工作意義 大辭職潮蔓延日本

一場疫情讓全球數百萬人離開原本工作，有些是因景氣好、職缺多，故勇於離職，追求薪水更高、更有發展或更適合自己的工作；另一方面，疫情也讓許多人開始思考家庭與工作需求，轉而從事更充實、更彈性的工作。這股大辭職潮的趨勢似乎蔓延到日本。

適度飲酒 一天兩杯啤酒的大腦損傷相當於老10年

飲酒過量會傷身，那所謂的「過量」到底是多少？最近美國科學家研究，只要每天喝兩杯啤酒，又或者是說兩杯葡萄酒，就會傷及腦結構跟造成腦容量減少，傷害相當於衰老 10 年。

英國牛津大學曝新冠後遺症 腦萎縮、記憶力衰退如老化10年

英國牛津大學（University of Oxford）最新研究發現，感染新冠肺炎將會導致腦萎縮及腦組織受損，處理情緒與記憶的區塊灰質減少，而掌管嗅覺的區域則出現損傷，大腦的萎縮程度相當老化 10 年，對輕症患者的大腦和思維能力也有損害，並已在英國科學期刊《自然》發表研究報告。

重訓比有氧運動更能改善睡眠品質

在科學證據基礎上，有氧運動能幫助改善睡眠這點已得到充分證實，睡不好不佳的人們常被建議養成慢跑、騎腳踏車等有氧運動習慣。但根據發表在美國心臟協會會議一篇新初步研究，重量訓練在最佳睡眠輔助中可能比有氧運動更有效。

生育率太低要怎樣減低育兒負擔？日本政府推廣「育兒科技」

日本很早就進入少子化，不論政策想如何扭轉，效果都相當微小，根本原因之一就是年輕夫妻雙薪家庭要養小孩，實在分不出一個人辭職顧孩子，過去是犧牲媽媽當家庭主婦，如今不只兩性平權的想法漸普及，更根本的是以青年的薪資，少了一個人工作收入不足以養家，犧牲誰的事業都不對，於是，如今日本政府把腦袋動到科技解決問題之上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。