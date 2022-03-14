重新思考工作意義 大辭職潮蔓延日本

【文‧黃嬿】

一場疫情讓全球數百萬人離開原本工作，有些是因景氣好、職缺多，故勇於離職，追求薪水更高、更有發展或更適合自己的工作；另一方面，疫情也讓許多人開始思考家庭與工作需求，轉而從事更充實、更彈性的工作。這股大辭職潮的趨勢似乎蔓延到日本。

去年 11 月 3% 美國勞動力或近 450 萬人辭職創紀錄，直到 1 月仍有近 430 萬人辭職，大辭職潮沒有減緩跡象。澳洲去年也有高達五分之一勞工換工作，目前還有四分之一考慮離職。去年印度資訊業員工流失率也創新高。許多台灣科技公司今年也出現大批離職，科技業繁榮讓許多人勇於跳槽。

這波疫清時代下全球大辭職現象將延續至 2022 年。《日本時報》報導，一名 35 歲母親，原本在 AI 語音通訊人創公司做公關，疫情期間在家工作與停課，使她不得不邊工作邊在家照護 2 歲幼兒，蠟燭兩頭燒，一波又一波疫情下，為了努力平衡育兒和工作，導致健康狀況惡化。後來朋友為了孩子離職，讓她第一次意識到離開職場的可能性，最後決定自己成立公關諮詢服務，收入還比之前多一倍。這樣工作也讓她時間更彈性，且遠距工作接受度提高，為雙方節省大量時間。

這是日本離職潮下的案例之一，還有更多日本人離開僵固的企業自立門戶。報導指出，封鎖、隔離、社交距離和其他移動限制，讓人們有足夠時間反思個人職業道路和工作與生活的平衡。這種席捲全球的趨勢，可能很快就會蔓延到以工時長和勞動力市場僵化聞名的日本。

報導指出，日本 2021 年只有 4.3% 勞動人口換工作，比前一年下降 0.5%，是自 2002 年有紀錄以來最低數字，但想換工作的人卻比往年多，840 萬人希望轉職，白領階級最明顯。

自由職業者人數也節節攀升，截至 2020 年，日本有 462 萬自由職業者，但實際數字遠不及此，人事代理機構 Lancers 報告稱，自由職業者數量從 2020 年 1,060 萬躍升至 2021 年 1,577 萬，包括兼職的公司員工、受多家公司委託的平行員工，和其他個體經營者。

日本許多退出企業的人都說，如果疫情沒有來襲，可能會繼續做以前的工作。美國市場研究公司 Dynata 去年《工作的未來：更人性化，而不是更少》調查認為，新冠大流行導致現代史最大規模勞工變革，從根本將權力平衡從資本轉向勞動力。受調查的 1 萬名勞工約 58% 表示，疫情迫使他們重新考慮工作和生活平衡。員工越來越不願意從事不合新目標和抱負的工作，使企業難以填補空缺，且這問題不太可能短期內消失。

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