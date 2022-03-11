適度飲酒 一天兩杯啤酒的大腦損傷相當於老10年

【文‧Daisy Chuang】

飲酒過量會傷身，那所謂的「過量」到底是多少？最近美國科學家研究，只要每天喝兩杯啤酒，又或者是說兩杯葡萄酒，就會傷及腦結構跟造成腦容量減少，傷害相當於衰老 10 年。

關於酒類傷身的研究從來沒有少過，包括可能導致癌症、阻礙大腦發育、可能與早發性癡呆有關，但與此同時，也有研究指出飲酒能減少發炎，或是有助大腦排出毒素，另外還有紅酒含有對心臟有益的抗氧化能力，也能避免蛀牙或牙齦相關疾病。

綜合下來上述研究結果實在令人不知所措，不過其實這也研究是側重適度飲酒還是酗酒，或是研究規模、主要動物實驗還是單純實驗室研究？

而現在美國賓夕法尼亞大學團隊，主要是檢查來自英國生物銀行 36,678 名患者的腦部核磁共振（MRI）資料，可以說是慢性重度飲酒的後續研究，其中這些患者都是中老年人，包括每天平均喝三杯以上的女性以及喝四杯以上的男性。

其中英國生物銀行擁有世界上最大的 MRI 腦部掃描資料，因此研究人員能夠進一步調查 36,678 名患者的飲酒習慣，能針對每人的酒精攝取量分類，接下來再分析腦部大小、性別、年齡、身高、是否吸菸、社經地位跟一系列變數。不過有鑑於這份資料來自於英國生物銀行，樣本主要都是居住在英國的歐洲血統中年人，自評資料可能也無法反映實際現實行為。

但研究小組還是發現飲酒對腦部的影響，只要每天攝取 1~2 酒精單位（units） ，就會導致整體腦容量下降、灰質體積減少、白質微觀結構改變，不過與自然老化相比，其實影響不大，假如是 0~1 酒精單位，大腦容量損失跟 6 個月老化一樣。

做為比較，2 個酒精單位大約是 1 品脫、1 罐啤酒或蘋果酒、1 杯葡萄酒，說實話其實也不到「過量」等級。但如果喝越多，影響愈大，如果是喝 1~2 酒精單位，腦容量損失程度相當於腦袋老了 2 歲，2~3 酒精單位就像老化三年半，倘若每天喝 4 以上酒精單位，腦容量損失程度相當於老 10 歲。

共同通訊作者 Remi Daviet 指出，研究顯示飲酒對大腦的影響是指數級的。所以說「多喝一杯」對腦部的損害，比前幾天喝的酒量殺傷力還要強。另一通訊作者 Gideon Nave 則表示，這項研究著眼於平均消費量，但我們也很好奇，一天喝 1 瓶啤酒是否比一個禮拜禁酒、週末一次來個喝 7 瓶還要好？

但總而言之，仍須謹記飲酒傷身，酒後不開車。

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