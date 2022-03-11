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英國牛津大學曝新冠後遺症 腦萎縮、記憶力衰退如老化10年

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧姚惠茹】

英國牛津大學（University of Oxford）最新研究發現，感染新冠肺炎將會導致腦萎縮及腦組織受損，處理情緒與記憶的區塊灰質減少，而掌管嗅覺的區域則出現損傷，大腦的萎縮程度相當老化 10 年，對輕症患者的大腦和思維能力也有損害，並已在英國科學期刊《自然》發表研究報告。

研究團隊透過核磁共振（MRI）掃描發現，新冠確診者腦部約縮小 0.2%~2%，處理情緒與記憶的區塊灰質減少，掌管嗅覺的區域出現損傷，雖然年長者狀況較為嚴重，但輕症、無症狀患者也會發生，負責注意力和組織能力的腦部執行功能惡化。

主持研究的牛津大學教授杜奧德（Gwenaëlle Douaud）表示，大腦有可塑性，意味某種程度有自我修復能力，或許隨時間推移，後遺症可能減輕，但目前並不清楚永久或暫時性影響，還需進一步調查。

這份經過同儕審查的研究，針對 785 名 51~81 歲受試者追蹤研究腦部，感染者 96% 是輕症，對照組是未受感染者，經過核磁共振掃描兩次大腦，兩次檢查間隔平均為 141 天，401 名受試者在兩次掃描間感染新冠肺炎。

由於研究當時英國正處於 Alpha 變異株肆虐時期，無法得悉 Delta 變異株或其他變異株是否會導致同樣的後遺症，而且研究人員並未說明接種新冠疫苗，是否會降低後遺症的風險，但英國衛生安全局上月表示，審查 15 項研究發現，相比未接種疫苗者，接種疫苗者出現後遺症的機率約 50%。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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