重訓比有氧運動更能改善睡眠品質

【文‧Emma stein】

在科學證據基礎上，有氧運動能幫助改善睡眠這點已得到充分證實，睡不好不佳的人們常被建議養成慢跑、騎腳踏車等有氧運動習慣。但根據發表在美國心臟協會會議一篇新初步研究，重量訓練在最佳睡眠輔助中可能比有氧運動更有效。

過去研究指出，不良睡眠習慣與高膽固醇、中風風險增加、心臟病風險增加等問題密切相關，因此科學家一方面致力探討各種類型的運動，希望幫助人們改善睡眠品質以減輕這些風險。

通常，醫學界建議睡不好的人們平常養成有氧運動習慣以助眠，但其他類型運動是否也具相當效果？愛荷華州立大學 Angelique Brellenthin 團隊為此招募 386 名體重過胖的成年人，這些人平常不愛運動且血壓偏高，被研究人員隨機分配到有氧運動組、重量訓練組、有氧與重量訓練聯合組、以及完全不鍛鍊的對照組，在 12 個月內每週進行 3 次 60 分鐘鍛鍊課程。

展開實驗之前，35% 參與者睡眠品質較差，42% 參與者一天則睡不到 7 小時。

有氧運動組以中等～高強度的跑步機和臥式腳踏車運動進行訓練，實驗一年後科學家發現該組參與者每晚睡眠時間平均增加 23 分鐘；重量訓練組則針對各肌肉群進行加強，發現參與者睡眠時間平均增加 40 分鐘；聯合組分別進行各 30 分鐘有氧運動與重量訓練，睡眠時間平均增加 17 分鐘。

該結果顯示，重量訓練在提升睡眠時間與睡眠效率方面比有氧運動效果更顯著，但為何重量訓練勝過有氧運動？Angelique Brellenthin 認為可能是重量訓練刺激肌肉細胞生長，進而提高體內睪固酮和生長激素量，與更深沉睡眠有關。

另一種原因則可能是進行重量訓練時，肌肉為了適應產生的微小撕裂向大腦發出更強訊號，促使人體於夜間進入更深層次恢復狀態。

科學家鼓勵成年人至少一週至少進行 2.5～5 小時中等強度運動、或 2.25～2.5 小時高強度運動以確保健康，並且每週進行 2 天或更長時間的中等、高強度肌肉強化活動。

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