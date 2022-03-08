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生育率太低要怎樣減低育兒負擔？日本政府推廣「育兒科技」

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
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【文‧藍弋丰】

日本很早就進入少子化，不論政策想如何扭轉，效果都相當微小，根本原因之一就是年輕夫妻雙薪家庭要養小孩，實在分不出一個人辭職顧孩子，過去是犧牲媽媽當家庭主婦，如今不只兩性平權的想法漸普及，更根本的是以青年的薪資，少了一個人工作收入不足以養家，犧牲誰的事業都不對，於是，如今日本政府把腦袋動到科技解決問題之上。

過去家庭主婦曾經有三分之一時間都要花在洗衣服上頭，直到洗衣機出來才解放了大量主婦的時間與生活品質，要解決育兒問題，也不是把育兒負擔老公推給老婆，或老婆推給老公，或是只能凹公婆代勞隔代教養，最終合理的解決方案應該還是讓科技為人類解決問題。

日本經濟產業省與小田原市，發起聯合計畫，讓小田原市的市民，嘗試育兒科技產品，測試有效性，經濟產業省希望藉由科技輔助，平衡工作與育兒負擔。小田原市內舉辦育兒科技產品展，讓來賓試用 9 種育兒科技產品及服務，之後市政府將調查試用者意見，分析其需求。

育兒科技產品中，包括嬰兒哄睡功能，解決上班父母最大的夢靨：累得要死時還要被不定時的嬰兒哭鬧吵得整晚沒睡，但隔天還要上班。人工智慧裝置聽到嬰兒哭聲，會自動分析嬰兒哭啼最可能的原因，若是沒有大礙不需特別處理，就會發出安撫嬰兒的聲音哄嬰兒入睡。

可遠距隨時看顧嬰兒的智慧螢幕，以及自動哺育嬰兒的智慧產品，也能讓需上班的父母能從小孩身邊抽身。

行動 App 提供特別的路線建議，告訴推著娃娃車的父母，要從哪進入火車站等公共場所，已經過無障礙斜坡，避免需要扛著娃娃車爬樓梯。

還有遠距顧問服務，提供懷孕、哺乳期的婦女正確的用藥知識。經濟產業省與小田原市也設立社群媒體平台讓父母與照顧者能互相交流，一方面讓照顧小孩心力交瘁又孤獨的父母能互相訴苦，一方面可以成為二手育兒科技產品的流通管道。

根據此次試用的結果，日本經濟產業省將考慮如何進一步推廣育兒科技，看科技是不是能成為化解少子化危機的最終解方。

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