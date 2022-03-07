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COVID-19 也衝擊心理健康 全球憂鬱與焦慮盛行率增 25%

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖為示意圖，來源：pixabay）
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【文‧Daisy Chuang】

為控制 COVID-19 疫情擴散，過去不少國家地區實施封城、在家上班上課措施，儘量避免任何群聚風險，這或許保護民眾的身體健康，但疫情下面對多重壓力，又太久沒有面對面聊聊天、缺少陽光日照，或多或少也影響心靈健康。

世界衛生組織（WHO）報告指出，在 COVID-19 疫情期間，憂鬱症和焦慮症盛行率（prevalence）上升 25%，女性和年輕人受影響程度尤為嚴重，且本身已罹患哮喘、癌症和心臟病等健康狀況的人，更容易出現精神疾病（mental disorders）症狀。

據現有 COVID-19 對心理健康影響的報告，憂鬱症與焦慮症盛行率之所以增加，主要是因為前所未有的社會孤立，以及痛失所愛、財務憂慮與憂心染疫，多重壓力下導致憂鬱跟焦慮。目前接受調查的國家，90% 國家都將心靈支持納入 COVID-19 疫情復原計畫。

但疫情期間，各國心理健康、精神物質服務都有受衝擊，依照不少國家的報告，包括自殺防治等心理健康服務單位出現嚴重斷層，雖然到了 2021 年底情況已經有所改善，但現在還有許多人沒辦法獲得妥善的心靈支持跟照顧，難面對既有、抑或是新增的煩憂。

世衛組織祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「我們所掌握到的資訊也只是冰山一角，希望這項報告能敲響警鐘，讓各國政府更加關注到社會大眾的心理健康。」

報告也有點出各國心理健康資源不平均，在數位化與資源豐富的國家，可以在網路上尋求幫助、即時且可遠距，好比衛服部也有疫情心理諮詢專線 1925（依舊愛我）；但對於資源有限的國家來說，還是一大挑戰。

據世衛組織調查，全球心理健康資源長期短缺，其實至今狀況也沒有改善，最新資料顯示，2020 年各國心理健康方面平均預算占比約 2%，至於低收入國家，從事心理健康方面的工作者，平均下來 10 萬人不到 1 人。

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